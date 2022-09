– A gyakorlat az, hogy az egyetemi kezdésnél a fiatalok szüneteltetik a tartalékos jogviszonyukat, és amikor kiderül, hogy pontosan milyen elfoglaltságaik vannak, akkor visszajönnek a katonai rendszerbe. Azok közül, akik nem a felvételi pontokért jöttek, vannak, akik tartalékosok maradtak, egy másik részük szerződéses jogviszonyt létesített, ahogy találtak nekik helyet.

Aki elkezdte az önkéntes katonai szolgálatot, és megtetszett neki a honvédség, jogviszonyváltással tudott elhelyezkedni: van, aki már Budapesten, Székesfehérváron, Győrben vagy Pápán dolgozik – tudtuk meg Babos Sándor őrnagytól, a 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetőjétől.

- Ki légvédelmi lövész lett, ki harckocsizó, ki lovász a Honvéd Huszár Díszalegységnél, a honvédségnél olyan álláshelyek vannak, mint egyébként a munkaerőpiacon: van, aki közgazdász, van, aki gépész vagy villamosmérnök.

A most induló foglalkozássorozatban a fiatalok az első két hónapban komplett alapkiképzést kapnak, aztán aki úgy dönt, hogy műveleti alakulathoz megy, választhat szakmát. A félév során jönnek majd különböző alakulatoktól Szombathelyre, hogy elmondják, milyen lehetőségek vannak náluk. Az előzetes felmérések alapján pár embernek már van is határozott elképzelése: van, aki harckocsizó akar lenni Tatán, más felderítő Debrecenben. Négyen Győrben kötnek szerződést, és a két hónapos alapkiképzést itt fogják teljesíteni.

Megkérdeztünk egy fiút és egy lányt, hogy milyen motivációval vállalták az Önkéntes Katonai Szolgálatot. Kiderült, hogy Kondics Aletta és Csizmadiai János egy pár, már a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból ismerik egymást, ahol osztálytársak voltak. Mindketten a győri Széchenyi István Egyetemre szerettek volna menni építészmérnöki szakra, de nem vették fel őket, mert nagyon megemelték a ponthatárt, itt tudnak szerezni annyi pluszt – kiegészítve az időközben letett nyelvvizsgával -, amelynek révén jövőre biztosan bekerülhetnek az egyetemre.

Szerződést írnak alá Kondics Aletta és Csizmadia János

Forrás: Cseh Gábor

Csizmadia János Telekesről jött, a nővére is a honvédségnél dolgozik, és vannak falubeli barátai, akik már benne vannak az önkéntes tartalékos rendszerben. Ők biztatták, hogy próbálja meg a katonai szolgálatot, mert nem veszít vele semmit, és sok jó élményt, új ismereteket, kapcsolatokat szerezhet. A fiú pedig bátorította a barátnőjét – aki egyébként magyarnádaljai -, hogy jöjjön ő is, próbálja ki magát. Aletta édesapja is támogatta a lánya belépését, így a fiatalok itt is együtt lehetnek, mert – ahogy ők mondták – össze vannak épülve, mint két legókocka.