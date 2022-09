Rendszeressé váltak a rendőri és a közterület-felügyelet általi intézkedések Szombathely belvárosában. Az ordítozó, kolduló vagy éppen magatehetetlenül fekvő hajléktalan emberek sokak mindennapjait keserítik meg. Több belvárosi üzlet dolgozója keserű tapasztalatairól lapunknak is nyilatkozott.

- A polgármesteri hivatal informatikai irodájának vezetőjével helyszíni bejáráson vettem részt a napokban, mivel a Gyöngyösparti sétányon még a képviselői keretemből elhelyezett köztéri kamera régóta nem működik. Szorgalmaztam, hogy az legyen ismét üzemképes, illetve kezdeményeztem áthelyezését is, hogy ily módon nagyobb területet ellenőrizhessenek a közterület-felügyelet munkatársai – tudtuk meg dr. Takátsné dr. Tenki Máriától. A belváros képviselője emlékeztetett: korábban önkormányzati rendeletben szigorítottak a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályain. Eszerint a kereskedelmi és vendéglátóegységek bejáratától számított 50 méteren belül, a szociális, köznevelési és egyházi épületektől 200 méteren belül tilos az italozás. Több közterületet is nevesítettek: így a Fő téren, a Savaria téren és az azokhoz vezető járdaszakaszokon is tilos alkoholt fogyasztani.

Múlt csütörtökön a városházán tartottak egyeztetést, ahol Kelemen Krisztián, a közrendvédelmi bizottság elnöke és Czeglédy Csaba, a szociális bizottság elnöke is részt vett. Utóbbi közösségi oldalán számolt be: „Név szerint ismerjük azt a 18 személyt, akik sajnos képtelenek a társadalmi együttélés legminimálisabb szabályait betartani, őket látjuk részegen, kábultan a tereken” – írta Czeglédy Csaba. Megtudtuk azt is: október 26-án a szociális bizottság első napirendként foglalkozik a szombathelyi hajléktalanok és hajléktalanellátás helyzetével.

A vita során a Zanati úti hajléktalanszálló sorsa is szóba kerülhet, hiszen évek óta előkerülő téma: a frekventált, városközpontba vezető út mellől át kellene helyezni az intézményt Szombathely belvárostól távolabb eső részébe.

Előzmény: