A szüreti napok programjának megvannak az eseményeknek keretet adó elemei. Mindig a városi iskola Tücsök Bábcsoportja kezd, így volt ez pénteken is: délelőtt az óvodások, délután a kisiskolások töltötték meg a KMKK színháztermét, hogy megnézzék a lila majom történetét.

A hivatalos megnyitót ezúttal is tárlatnyitóval kötötték össze: pénteken délután Újra itthon címmel a művészházaspár, G. Szabó Pálma és a Celldömölkről elszármazott Göcsey József festményeiből nyílt kiállítás a KMKK Móritz Galériájában, ahol mindent a Munkácsy-kiállításhoz mérnek – hiszen annak a nem mindennapi bemutatónak köszönhető a galéria kialakítása is. Fehér László polgármester személyes hangú köszöntőjében szót ejtett arról is, hogy a szüreti napok hagyománya az ötvenes évekig vezethető vissza. Akkoriban zárt be a múlt századelőn megnyitott bazaltbánya, amely annyi macskakövet adott több európai nagyvárosnak – és amely megváltoztatta a szőlőtermő vulkanikus Ság hegy arcát: a plató eltűnt, létrejött a kráter. Göcsey József megfestette mindkét változatban. A kiállítást Bene Csilla tanárnő ajánlotta a közönség figyelmébe, úgy emlékezve „Józsira”, mint „a legambiciózusabb” rajszakköri diáktársra, aki lám, meg sem állt a képzőművészeti főiskoláig. A megnyitó jó alkalmat adott arra is, hogy emlékezzünk a generációk ízlésére, látásmódjára nagy hatást gyakorló két celldömölki művész-tanárra: Nagy Istvánra és Dénes Szilveszterre.