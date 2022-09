Az általunk megkérdezett kollégiumvezetők már most próbálják csökkenteni az energiafogyasztást, viszont komolyabb döntéseket még nem hoztak. Ami biztos: a bentlakók egészségét nem fogják veszélyeztetni a rezsicsökkentést célzó változtatásokkal, és – egyelőre – korlátozásokra vagy pluszkiadásokra sem kell számítaniuk a diákoknak. Az alapvető intézkedéseket már sok helyen megtették: ilyen például a folyosók csak szükségszerű megvilágítása, de a szellőztetésre is nagyobb figyelmet fordítanak majd. Vannak olyan kollégiumok, amelyekben a fűtést és a meleg vizet is távhőcég szolgáltatja, ezekben az intézményekben a szolgáltató és a kollégium fenntartója egyezteti majd a részleteket.

A szombathelyi II. János Pál Katolikus Kollégiumban Gaspari Gábor titkár elmondta: az egyházmegyében átfogó intézkedési terv készül a hozzájuk tartozó intézmények rezsiköltségeinek csökkentésére. Az már biztos, hogy a kollégiumi hálótermekben 20 Celsius-fok lesz. A nagyobb közösségi programokat is átszervezik: vagy kültéren tartják meg, vagy tavaszig elnapolják őket. Gaspari Gábor hozzátette azt is, hogy a kollégium az online oktatásra történő esetleges átállás esetén sem fog bezárni.

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója, Keszei Balázs elmondta, hogy csak olyan rezsicsökkentő lehetőségekkel foglalkoznak, amelyek semmilyen formában nem befolyásolják a gyerekek komfortérzetét. Mint megtudtuk, a kollégiumnak napelemes rendszere is van – az is segíti a takarékoskodást. Az igazgató hangsúlyozta: a jurisichos kollégistáknak semmiféle korlátozással vagy pluszköltséggel nem kell számolniuk.

A vépi FVM DASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola kollégiumában az okozza a legnagyobb problémát, hogy a fűtést nem lehet szakaszolni. A vízmelegítő bojlereket energiatakarékosra cserélik, így próbálják csökkenteni a kiadásokat. A kollégistáknak nem kell drasztikus változásokra számítaniuk, az észszerű takarékoskodást azonban elvárják tőlük.