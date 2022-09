A segíteni akarók ezért szervezték meg a sportnapot Sében, ahol volt labdarúgótorna, BMX-bemutató, gerinctorna, erőemelő-bemutató, fellépett az Ungaresca táncegyüttes, és még sok más programon részt vehettek a segíteni akarók.

Süle József Richárd, a sportnap szervezője elmondta, ő is kisgyermekes apa, aki együttérez a családdal, és segíteni szeretne Árminon. A sportnapon mindenki önkéntesen vett részt, úgy a fellépők, mint azok, akik süteménnyel, üdítő-árusítással próbáltak segíteni.

Ahogyan mi is észrevettük, mindenki mosolygott, beszélgetett, vagy éppen valamelyik előadást nézte. A jelenlévők tudták, hogy egy jó ügyért voltak ott. A segíteni akarást azt is nagyon jól mutatta, hogy bőven volt választék mindenből. Voltak, akik nem is ismerték a szervezőt, csak úgy keresték meg, hogy szeretnének a sportnapon részt venni és segíteni Árminon.

A szervező kiemelte: a sportnap jó alkalom arra, hogy azok is segíthessenek, akik anyagilag nem állnak olyan jól, hiszen már az is sokat jelent a családnak, hogy láthatták, mennyien szeretnének segíteni Árminnak.