Bence két és fél évesen kezdett lovagolni. Megvolt a háttere, hiszen a nagyszülők mindkét ágon tartottak lovakat, egyik papa helyben, a másik Őrimagyarósdon. – Először Halastón lovagoltam Németh Hajnalkánál, majd Simon Mátéhoz kerültem. Jelenleg Patyi Dóra az edzőm, hetente 3-4 alkalommal gyakorolunk együtt, de előfordul, hogy egyedül is edzek. Tavasszal tettem le a rajtengedélyvizsgát – mondja Bence, aki még nem volt hétéves, amikor részt vett első ügyességi versenyén. Aztán jött sorban a többi megmérettetés, mindig sikerrel vette az akadályokat. Hatvan-hetven centiméteren kezdett ugratni hucul lovával, Goral Sugárral. Amikor kinőtte – körülbelül egy éve –, kapott egy új lovat, My Colt Mordályt, most vele versenyez díjugratásban 90 centin, de az otthoni edzéseken megugorják a 115 centit is.

Forrás: Szendi Péter

Az ifjú lovasnál a téli időszakra tervben vannak a 100 centi feletti, kezdő lovas versenyszámok is. Eddigi legemlékezetesebb versenye Ajkán volt, ott egy rangos megmérettetésen első helyet szerzett. A régi lovával, Sugival is voltak dobogós eredményei, de a legnagyobb kaland a budapesti Nemzeti Vágtához köti, ahol kétszer is ott lehetett. Egyszer felvonult, egyszer versenyzett és első helyet szerzett csapatban. Bence a körmendi Boldog Batthyány-iskola hetedik osztályosa. Sokat segít otthon is a mezőgazdasági munkákban. Nyolcadik után Bábolnára vagy Kaposvárra szeretne menni lovasiskolába, utána aranykalászos gazda vizsgát és vadászvizsgát is tenne.

Forrás: Szendi Péter

– A papámat mostanában mindig győzködöm, hogy vegyen nekem egy sportpónit, mert nagy vágyam, hogy elinduljak a kishuszár vágtán. Tizennégy éves korig lehet erre nevezni, még lenne két évem, hogy kipróbáljam magam – teszi hozzá Bence, aki magasabb szinten is szeretne versenyezni, célja, hogy 120-130 centin ugrasson. – A szüleim és a nagyszüleim sokat segítenek. Ha ők nem lennének, nem tartanék itt – mondja a fiatal lovas, akinek van egy kishúga, Boglárka: két és fél éves, de már nemegyszer ült lovon ő is. Az állatok szeretete és a gazdálkodás erősen benne van a családban.