Auszturiában, Nagyszentmihályon (Grosspetersdorf) járt általános iskolába, majd Pinkafőn (Pinkafeld) építőipari technikumba, akkoriban került kapcsolatba a repüléssel. Mindenképpen magyarországi magyar érettségit szeretett volna tenni a történelem miatt, ezért beiratkozott a Nagy Lajos Gimnáziumba, hogy ott szerezze meg a repüléshez is szükséges végzettséget. Tökölön és Szegeden tanult repülni sportegyesületnél, harmadik éve a Szombathelyi Repülőklub alelnöke. Ezalatt újult meg a repülőklub és a honvédség közötti kapcsolat, ami az MHSZ-es időkben volt hasonlóan aktív, a családi repülőnapokon katonai alakulatok is programot adnak.

Harami Mátyásnak több mint húsz különböző típusú repülőre van vizsgája, kettőt emel ki: a saját gépét, a PZL 101-es csillagmotorost, amilyen a mezőgazdasági repülőgépszolgálatnak is volt, és a másik kedvencét, az SK61 Buldogot, ami a svéd légierő kiképzőgépe volt, és lehet vele műrepülni. A fiatalember hárítja, hogy „a bátrak bátra” volna, azt mondja, inkább csak kíváncsi. Mindenesetre a repüléssel egy új képességet hoz a zászlóaljba, ahova most 26 évesen önkéntesnek jelentkezett. Amikor a motivációjáról kérdeztük, azt felelte:

- Olyan időket élünk, hogy szüksége van az országnak katonákra, tartalékosokra is. Úgy érzem, hogy ha mással nem is, de ezzel hozzá tudok járulni a haza védelméhez. Viszonylag nagy tapasztalatom van a repülésben, ezen kívül a csepregi lőtérre járok rendszeresen lőni, lövészetvezető is vagyok, vagyis van közöm a honvédelmi sporthoz. Örömmel veszek részt a kiképzéseken, egészségügyi alapismeretekből már vizsgáztam, amikor repülni tanultam, ez egy önálló és komplex tantárgy volt.

A Szombathelyi Repülőklubnak több mint ötven tagja van, Harami Mátyás az egyesületben és a barátaival sokat beszélgetett a katonaságról, van arra fogékonyság a fiatalok és a nem annyira fiatalok között is, hogy szerződést kössenek önkéntesként – tudtuk meg az alelnöktől, aki hozzátette: várhatóan tizenöt-húsz ember belép tartalékosnak a közeljövőben az ismeretségi köréből. Folyamatosan közvetíti majd számukra az élményeit, tapasztalatait, hogy mi volt a foglalkozásokon.