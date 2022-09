Halad az önkormányzat járdafelújítási programja, ennek kapcsán Nemény András polgármester a hét elején osztott meg fotókat közösségi oldalán. A Szova NZrt. munkatársai éppen a Barátság utcai járdát aszfaltozták. Megtudtuk azt is: városszerte kilenc helyszínen újult meg a járdaburkolat, és a napokban fejeződött be a Szent István király utca 104. – Bogáti utca 2. közötti járdaszakasz, továbbá a Kőrösi-óvoda mellett, a Szent Gellért utca felőli járda rendbetétele.

„Tesszük, amit tudunk. Éljen Szombathely” – zárta Facebook-bejegyzését a polgármester. „Nemény András tegnap a járdafelújítási programról posztolt. Vajon emiatt képtelen a Szova Nzrt. a hónapok óta hízó kátyúkat megjavítani?” – ezt már Horváth Gábor, fideszes önkormányzati képviselő kérdezte szerdai Facebook-bejegyzésében. Több képet is csatolt: a Béke és az Éhen Gyula téri kátyúkat is megmutatta. A vasútállomástól pár száz méterre lévő úthiba mérete is figyelemreméltó: másfél méternél is hosszabb, mélysége pedig meghaladja a tíz centimétert. Az önkormányzat költségvetésében járdafelújításra 205 millió forintot, míg kátyúzási munkákra 100 millió forintot különítettek el. Okkal figyelhetik tehát többen is aggódva az önkormányzati utakon lévő úthibákat, hiszen ha javításuk a tél előtt nem történik meg, a hideg évszakban tovább növekedhetnek.

Úgy tűnik, Horváth Gábor is borúlátó a témában, hiszen azzal zárta bejegyzését: „A kátyúzás és a fűnyírás örökzöld téma Szombathelyen. Éljen a kátyúk királynője! Ébredj, Szombathely!”