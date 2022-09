A kemenesaljai kis faluban már évtizedes hagyománya van a szüreti felvonulásnak. Idén egy szeptember végi szombatra esett a választás. Az összeverbuválódott csapat tagjainak tartalmas időtöltésben volt része.

A program délelőtt kezdődött a kultúrházban, ahova a legifjabbakat várták. A Kalimpa Bábszínház A királykisasszony cipője című zenés mesejátéka valósággal lenyűgözte a közönséget. A következő esemény a fél egykor kezdődő hegyi kalandtúra volt, amelynek során többek között nyitott pincékbe látogattak el a résztvevők. Az első megálló a Kovács pincészet volt, ahol a zamatos merlot és olaszrizling mellett egyéb finomságokkal várta résztvevőket Anna, a ház asszonya. Az idei szüret zenészei, a Regösök Zenekar már itt elkezdte a muzsikát és estig abba sem hagyták. A vidám csapat ezután a hegytetőn álló kisbányába sétált át, ahol a program egyik főszervezőjének, Csiszár Máténak a faluval és a heggyel kapcsolatos kvízkérdéseit kellett megválaszolni. Ezt követően Kutasi András pincéjéhez érkeztek a túrázók, ahol a finom borok mellett zsíros kenyérrel, és frissen szedett szőlővel is kínálták a csapat tagjait. Ezután a Kissomlyó hegy egyik nevezetessége, a Királykő következett. A település legmagasabb pontján két feladatot kellett teljesíteni: az egyik gyógynövény gyűjtés és felismerés volt, amiből kitűnőre vizsgáztak a vidám kis csoport tagjai, másodikként pedig egy közösségfejlesztő összegubancolódás zajlott a Királykő melletti réten. Egy nagy körbe állva, csukott szemmel és kinyújtott kézzel indultak egymás felé a résztvevők, majd megpróbálták kitalálni, hogy kiknek a kezét fogják, és végül megkísérelték újra kibogozni a kört, ami némi gondolkodással és egymás alatt-fölött bujkálással sikerült is. Utolsó megállóként a Horváth-Kutasi házaspár pincéjéhez érkeztek a kalandtúrázók, ahol épp zajlott a szüret. A darálás és szedés mellett Józsinak és Máriának még a vendéglátásra is volt ideje. A gyerekek és a sofőrök piros és fehér mustot kóstolhattak, a felnőttek 2020-as illetve 2021-es rizlinget kortyolhattak és finom sós süteményeket fogyaszthattak borkorcsolyaként.

A túra után a kultúrház udvarán gyülekeztek a felvonulók, akik a fél ötkor induló menetben végig kísérték a feldíszített kocsikat, traktorokat. A sort, a hagyományokhoz híven Kissomlyó lovasai vezették, idén név szerint a Németh, illetve a Maródi család tagjai. A Kossuth utca végén lévő első megállónál egy legényest táncoltak az Ajka-Padragkút Táncegyüttes férfijai, míg a sokadalom tagjai bort kóstolgatva, pogácsát majszolva élvezték a kellemes muzsikát, a jó időt és a színvonalas előadást. Az aprócska falut végigjárva érkeztek meg a felvonulók a Petőfi utca végén tartott pihenőhöz, majd néhány Bor-stop és sütemény kínálás után a Kultúrház udvarára futottak be. Itt a táncosok és a muzsikusok egy fergeteges előadással búcsúztak a falu népétől, akik ezt követően nekiláttak a libazsíros, tepertőkrémes kenyereknek, a felszelt diós és mákos kalácsnak, és még néhány pohár helyi bor mellett, kellemesen beszélgetve zárták a 2022-es szüretet.





Fotó: Garai Antal "Atom"

Civil/Kostyák Borbála