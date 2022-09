A szombathelyi első előadás kedden délután volt a Martineum Felnőttképző Akadémián.

Az előadáson a Biblikum, azaz bibliaismeret volt a téma, a Szentírásról dr. Székely János megyéspüspöktől hallhattak az érdeklődők.

A teológiai kurzus célja, hogy olyan hitéleti, vallási, erkölcstani kérdésekkel foglalkozzon, amelyek minden felnőttet érintenek. A kétéves sorozat végén a résztvevők egy bizonyítványt is kapnak. Ezért a jelenlévők egy névsorra is feliratkozhattak, ezzel is jelezve a program iránti elkötelezettségüket.

A sorozat minden félévben négy előadásból áll. A következő előadás Szombathelyen október 4-én lesz.