Az idei Őrségi Tökfesztiválon a bejáratnál állították ki a Vajda Ádám által termesztett két gigatököt, amelyekre sokan rácsodálkoztak, még többen fényképezkedtek velük. Persze voltak kétkedők is, akik nem akartak hinni a szemüknek, ennek hangot is adtak. Ádám ezt mosolyogva hallgatta, merthogy mindkét tök igazi, olyannyira, hogy hétvégén országos versenyre utazik velük Martonvásárra.

Ádám a szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum diákja volt, kertépítő, parkfenntartó technikusként végzett, jelenleg is ezzel foglalkozik Ausztriában. Négy éve találta ki, hogy a munka mellett hobbi szinten elkezd "játszadozni" a tökökkel. Eleinte bolti magokkal próbálkozott, azokkal 55 kilóig jutott. Aztán látta az interneten, hogy vannak ennél jóval nagyobb példányok is. Tavaly kapott egy magot, jó genetikával, akkor 181 kilósra nőtt a tök. Az idén a rekorder, Kókai Tibor ajándékozott neki magot egy 630 kilós tökből, Ádámnál ez 465 kilósra nőtt meg. Maga is vett egy belga magot, abból 320 kilós tök növekedett. Nem gondolnánk, de van a piacon olyan mag, amelynek darabjához több mint 100 ezer forintért lehet hozzájutni.

Fotós: Szendi Péter

- A szobában kezdtem a munkát április 10-én. A növények három-négy hetet bent voltak, utána kivittem őket, és fóliasátrat építettem föléjük. Tavasszal szerencsére volt elég csapadék, nem kellett öntözni, a növény terelgetésére viszont szükség volt. A felesleges indákat le kellett vagdosni, egy növényen egy tököt lehetett meghagyni, mert csak úgy van esély arra, hogy nagyra nő. A tápanyag is nagyon fontos, kezdetben nitrogént igényelt a növény, amikor a tököt növesztette, akkor káliumot. Permetezni is kellett, anélkül könnyen megbetegedhet a növény - mondja Ádám, majd azt is hozzáteszi, hogy egy növény 50-80 négyzetmétert fogalt el.

A szárazabb nyári napokon 450 liter vízzel öntözték a két tököt, volt úgy, hogy az egész család segített. Amikor nagyon meleg volt, vagy egy nap kimaradt, akkor ennél is több vízre volt szükség. Figyelni kellett azonban, nehogy túlöntözzék, mert akkor a tök megszívja magát, és szétreped.

A kézi összeporzást is Ádám végezte a jó genetika érdekében, merthogy a magok viszik tovább az előnyös tulajdonságokat. Igazából a beporzás után indult meg a növekedés, a tök 13 kilót nőtt naponta, de volt egyszer egy napi 18 kilós súlynövekedés is.

- Az első húsz napban kevésbé volt látványos a változás, a következő negyven napban viszont nagyon is. Ilyenkor folyamatosan mértem a tök körméretét, szélességét és hosszát, és egy táblázat alapján nagyjából ki tudtam kalkulálni, hogy aktuálisan hány kilós lehet - avat be a részletekbe a szakonyfalui fiatalember, aki idén nyáron nősült, és még az esküvője előestéjén is több órát töltött növényeivel, amelyek az Atlantic giant, vagyis az atlanti óriás fajtához tartoznak.

Fotós: Szendi Péter

Tavaly az országos versenyen 527 kilóval nyertek, méltán bizakodik Ádám is, hogy idén odaér a dobogóra. A töknek hibátlannak kell lennie, a gyors növekedés során azért is tesznek alá finom homokot, hogy ne sérüljön kívülről. Ádám sokszor fehér lepedővel takarta le növényét, így védte a legmelegebb nyári időszakokban a nap sugaraitól.

Olaszországban 1200 kilós tök volt a rekord, a világon állítólag van ennél nagyobb is, majdnem másfél tonnás. De ott már talajszondákat végeznek, szövetmintát vesznek a növényből, az már magasabb szint.