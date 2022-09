Hótolóval és sószóróval is használható traktort, billenős pótkocsit, továbbá egy önjáró, oldalkidobós fűnyírót vásárolt az önkormányzat a több mint tizenegy millió forintnyi kormányzati támogatásból. Eddig nem voltak hasonló eszközeik, a fejlesztéssel költséghatékonyabbá, gazdaságosabbá válik bizonyos feladatok ellátása.

Üdvözölte a beruházást Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője is. - Velemben az elmúlt években megszépülhetett a Stirling villa környezete, de jutott forrás az óvodára, az orvosi rendelőre es sok más cél mellett most a közterületi eszközökre is érkezett támogatás. Mindezekre nagy szükség volt, polgármester úr régóta szorgalmazta ezek beszerzését. Bízom abban, hogy az együttműködésünkkel ide érkező gépek a falu javat szolgáljak – fogalmazott.