Az iskolakezdés az első osztályban nagy változás, de a felsőbb évfolyamokon is fordulópont a családok életében. Hogyan lehet kezelni a nehézségeket, mikor beszélhetünk komolyabb problémákról, és mikor érdemes szakmai segítséget kérni? – ezekre is kitért a pszichológus. A gyermekek jellemzően izgatottan várják az iskolát, ami szorongásként is megjelenhet: természetes, ha még az első hetekben is nehezebben alszanak el, furcsának ható kérdések merülnek fel bennük, változik a viselkedésük, és ha több konfliktus alakul ki otthon látszólag érthetetlen okból – nem kell kétségbeesni, hiszen idő kell, hogy beilleszkedjenek az új közösségbe, visszarázódjanak a nyár után – nyugtatta a szülőket Bojti Andrea.

Szerinte a bölcsődéseknél, óvodásoknál nem ritka, hogy három hónapra is szükség van a beszokáshoz; még az elsősöknél is elnyúlik ez az időszak, de a felsőbb osztályba lépőknél is eltarthat néhány hétig. Ám nem kell azonnal rosszra gondolni, ha tanulási vagy pszichés nehézség adódik.

– Amikor elkezdi a kisdiák az iskolát, jöhet a „nincs kedvem házi feladatot írni, nem akarok tanulni” ellenállás időszaka, vagy éppen ellenkezőleg, előfordul, hogy túl sok időt tölt a lecke írásával. Ilyenkor tanulási képességzavar (a részképesség – amelyet fejleszteni kell – zavara) vagy valamilyen megélt kudarc is állhat a háttérben, ami elsőre magatartás-problémának tűnik. Ha egy alsó tagozatos gyermek a napközi után még órákig tanul otthon, és nem megfelelő a teljesítménye, az is megér egy vizsgálatot. Lelki nehézsége lehet, ha problémás számára a visszarázódás, ha nehezen teremt kapcsolatokat. A szülői direkt segítés – a szülők közös programot szerveznek – még első, második osztályban hatásosan működik, utána viszont már nem. Ha zárkózott a gyermek, azt is érdemes átgondolni, mit várunk el tőle.

Ha visszahúzódó vagy lassan felmelegedő temperamentumú, akkor eleve nem lehet elvárás, hogy sok barátja legyen. Befolyásoló az is, hogy milyen mintát lát otthon: ha a család zárkózott, merev keretek között él, nem reális elvárás, hogy a gyermek nyitott legyen. Ráadásul a temperamentumnak van örökletessége. Ha a gyermek szenved attól, hogy nehezen illeszkedik be, osszuk meg ezt az osztályfőnökkel, a pedagógusokkal, akik helyben sokat tudnak tenni akár az ültetési renddel, akár azzal, hogy jobban bevonják a gyermeket a csoportos feladatokba, esetleg tematizálják a szünetet.

A legkevésbé célravezető, ha szülőként oktató céllal magyarázzuk el, hogyan kell barátkozni. Sokkal hatásosabb, ha spontánul beszélünk a saját gyermekkori élményeinkről. A pszichológus azt is említette: minél idősebb a gyermek, annál inkább központban van, hogy a kortársaival hogyan jön ki. Első osztályban különösen nehéz lehet felvenni a ritmust az iskola tempójával – szülőként tudunk segíteni. Ha a gyermeket nehézség, sérelem éri az iskolában, a szülőknek támogató háttérként kell magukra gondolniuk, akiknek a gyermek elmondhatja a panaszát, kiöntheti a szívét, akitől lelki támogatást kap. Ha látjuk rajta, hogy rosszul érinti egy rossz érdemjegy, ha nem tudott jól teljesíteni, csak ront a helyzeten, ha azt szajkózzuk, mit kellett volna jobban csinálnia. Célravezetőbb az együttérzés.

Ha segíteni akarunk, mindig inkább a cselekedetre fókuszáljunk, az erőfeszítésére, ami kézzelfogható, amivel legközelebb eredményes lehet. Ha például magától kijegyzetelt valamit, akkor dicsérjük meg konkrétan ezért, mert ebből tanul. Bojti Andrea azt a lehetséges helyzetet is megemlítette, amikor iskolai bántalmazás, kiközösítés éri a gyermeket, és amiatt szorong, hogy az osztálytársai majd hogyan bánnak vele. Van, amikor észre sem veszi, és maga is nevet a bántáson – saját magából csinál „bohócot”.

Ha ismerjük a konkrét esetet, beszéljük át, mivel védheti meg magát. Ha fizikailag bántják, jogos egyfajta önvédelem, és az is, ha szól a felnőttnek – ez nem egyenlő az árulkodással. Jó megerősíteni a gyermek önbizalmát, ha csúfolják, például mert szemüveges. Próbáljuk megértetni vele, hogy ez nem róla, hanem a bántalmazóról szól. Ha a gyermekünk békében van magával, akkor egy idő után a beszóló válik nevetségessé. A lényeg, hogy nem szabad az ilyen történéseket félvállról venni. Mikor kell szakemberhez fordulni?

Bojti Andrea szerint három szempontot érdemes figyelembe venni: ha a gyermek szenved, ha a nehézségek zavarják, például sírva jön haza, mert nem barátkoznak vele; ha a környezet jelzi, vagy változott a gyermek viselkedése. Illetve ha életvezetési nehézséget okoz a probléma: tiltakozik az ellen, hogy iskolába menjen, az iskola előtti éjjel hánynia kell, rosszul alszik, elhatalmasodik rajta a sírás. Ha tehát a család hétköznapi életére raknak terhet a nehézségek, érdemes szakember segítségét kérni.

Jó választás lehet az iskolapszichológus – ismeri a körülményeket –, de kopogtathatunk a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatnál is. Hasznosak lehetnek a beilleszkedési nehézségeknél a csoportterápiás módszerek, például a pszichodráma, a művészetterápiás csoportok és az állatasszisztált terápia is.