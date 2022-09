„Minden áldott nap ez megy nálunk a főtér kellős közepén. Összepis…nak, -kak…nak mindent. Itt gyülekeznek állandóan, ordítanak. Vásárlóink már nem is szívesen járnak felénk, és tolmácsolom ezzel az összes boltos véleményét és kérését, hogy valaki ezt már szüntesse meg” – fakadt ki a napokban közösségi oldalán Szalai Zoltán, aki egy fotót is megosztott: a mentők éppen egy férfit vittek el. A bejegyzéshez rengeteg hozzászólás érkezett, mi is felkeressük Szalai Zoltánt üzletében. Leszögezi: nem a hajléktalanok ellen kívánt szólni, hanem a helyzetre szeretné felhívni a figyelmet. Gyorsan kiderül: nincs egyedül a véleményével, és úgy gondolják, valamit lépniük kell, mert egyre elkeserítőbb a helyzet. Szombathely belvárosában vagyunk, és az üzletekben dolgozók elmondása szerint mára rendszeressé vált, hogy hol a közterület-felügyelet munkatársai, hol a rendőrök intézkednek, hol pedig a mentőszolgálatot kell riasztani a megbotránkoztató módon viselkedő vagy éppen magatehetetlen emberek miatt.

– Szerdán még azon a szemközti padon fekáliában egy hajléktalan feküdt. Most pedig két hölgy ül ott, akiknek fogalmuk sincs erről. Fertőtlenítették-e azóta a padot? – ezt a kérdést is feszegeti Szalai Zoltán. Volt, hogy az üzlet lépcsőjén „dőlt el” egy hajléktalan, ahogy kinyitotta a bejárati ajtót – erről már Varga Dóra beszél. Nem tudja, hogy mióta ült ott a férfi, de így már értette, miért nem nyitotta rá az ajtót egy vevő sem. Hozzáteszi, délelőtt fél 10-kor már ittas állapotban szokta látni azokat, akikkel a legtöbb problémájuk van. Volt, hogy egyikük kéregetni is bejött, szerencsére akkor éppen egy vevőt szolgált ki, az ő segítségével tudta kitessékelni a férfit. Hasonló tapasztalatokról számol be Máté Elizabet. A hajléktalanok nemegyszer az üzletüknél végezték el a dolgukat, a bűz miatt pedig ablakot sem tudott nyitni. Hosszan sorolhatnánk még a panaszokat.

– Kétszázötven hajléktalant látunk el nap mint nap, közülük nyolc-tíz emberrel van állandóan probléma – ezt már Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nkft. ügyvezetője mondta el megkeresésünkre, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ők a szociális ellátásért felelnek, a hatósági ügyek nem rájuk tartoznak.

A főtér környékén rendszeresen a mentők „szedik össze” a magatehetetlen hajléktalanokat

Hozzátette: – A szálláslehetőség mellett étkezést, ruhát, orvosi ellátást és gyógyszereket is nyújtunk számukra, minden a rendelkezésükre áll. Arra viszont senkit nem kényszeríthetünk, hogy vegye igénybe a szolgáltatásainkat, szálljon be az utcai szolgálat gépjárművébe. Szóba került az is: a hajléktalanok többsége azért jár a belvárosba, mert koldulásaik itt eredményesek. A szombathelyiek segítőkészek és adakoznak. Pedig a hajléktalanszállón mindent, amire szükségük lehet (így a munkalehetőséget is), megkapnak az ellátottak. A tapasztalatok szerint az összekoldult pénzt sajnos legtöbbször italra – kannás borra – költik.

Németh Klára kitért arra is, hogy azok, akik rendszeresen megbotránkozást keltenek, sok esetben addikciókkal, súlyos pszichiátriai problémákkal küzdenek. Közülük többen alkoholbetegek és/vagy rendszeres szerhasználók. Összetett tehát a probléma, ami egyelőre súlyosan rányomja a bélyegét Szombathely belvárosára, amely egyre többször – valljuk be – nem éppen turistacsalogató képet mutat. A Facebook-posztnak azonban annyi hatása lehet, hogy értesüléseink szerint az ügy miatt a napokban egyeztetés várható a városházán annak érdekében, hogy a helyzetet érdemben kezeljék.