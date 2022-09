- Előzetesen sokat ötleteltünk Barta Erzsébettel, hogy mi kerüljön az udvarra, úgy gondolom, a látvány önmagáért beszél. A célunk az volt, hogy fejlesztő játékok legyenek az aszfalton, amelyek segítségével szinte észrevétlenül tudjuk gyakorolni a koordinált mozgásokat, az irány- és tempóváltásokat, a szabályokhoz kötött mozgásokat, az egyensúlyt, valamint a szem-láb koordinációt. Figyelemfejlesztésre is nagyon jó az új játszótér, hiszen a vizuális figyelmet és érzékelést, a tér- és alaklátást is fejleszthetjük, nem is beszélve a színfelismerésről, amely szintén előkerül a használat során. A játszóelemek a tér- és síkbeli tájékozódásra is kiválóak. Az óvoda belső tereit dekorációs falfestések díszítik, ezek is Barta Erzsébet munkái - tudtuk meg Szép Erzsébet óvodavezetőtől.

A gyerekek nem csak napközben, hanem óvodába, bölcsődébe menet, illetve onnan jövet is használják a játszóteret. Népszerű az ugróiskola és a létra, de szeretik a szökdelős, egyensúlyozós elemeket is.

Az egyházasrádóci intézménybe 70 gyermek jár. Nem mindenki helybeli, Körmendről, Nemesrempehollósról, Nagykölkedről, Rádóckölkedről és Sorokpolányból is van ovisa, bölcsise az intézménynek.

Az udvari fejlesztés a Meseház Ovi Alapítvány finanszírozásával, mintegy 250 ezer forintból készült el.