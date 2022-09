Ahogy arra bizonyára sokan emlékeznek, tavaly nem ment túl zökkenőmentesen az iskolakezdés, ugyanis ahogy visszatértek az iskolapadokba a diákok, szinte azonnal emelkedtek a koronavírusos esetszámok. Ez pedig azt eredményezte, hogy több iskolában is osztályoknak kellett újra digitális oktatásra átváltani. Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink vajon mit gondolnak a témával kapcsolatban: érdemes-e visszahozni a kötelező maszkhasználatot az iskolákban? Sokan kitöltötték szavazásunkat, a válaszadók többsége, 62%-a feleslegesnek tartja, hogy ismét maszkban üljenek a diákok az iskolákban. 17% úgy gondolkodott, hogy csak abban a közösségben lenne indokolt, ahol igazoltan beteg személy tartózkodott. A válaszadók 16%-a szerint újra be kellene vezetni a maszkhasználatot az oktatási intézmények egész területére. 5% is hasonló véleményen van, de annyi eltéréssel, hogy kizárólag az osztálytermekben tennék ismét kötelezővé.