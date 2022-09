Második lett az egyéves Szanyi Botond Zétény, akit Sárvárról hozott a díjátadóra édesanyja, Kopácsi Vivien. A pályázatra az anyuka egy telefonnal készített fotójával neveztek, amelyen Botond a babakocsiban ülve mosolyog. A fiúcska sikeréért az egész család kampányolt: akár naponta ötször megosztották a posztot, hogy hol lehet Botondra szavazni.

Harmadik helyezést ért el a 7,5 hónapos Csajbók Benett, aki Bobáról érkezett a szüleivel, Jánosa Evelinnel és Csajbók Erikkel. Kiválasztották a Benettről készült legjobb tizenöt képet, melyek közül a családtagok szinte egyhangúlag ugyanazt javasolták versenyképesnek: a kisfiú fekszik az ágyon, és egy reggeli mosolyát küldi a szülei felé. A család és a barátok megosztásokkal segítették a voksolást a közösségi oldalakon, így sikerült nagy szavazótábort gyűjteni.

Harmadik helyezett lett a vépi Horváth Bence Gergő, akit az édesanyja, Szerdahelyi Bettina hozott a díjátadóra. Egy óvodai ballagás előtt készült, ünnepi ruhába öltözött fotóval pályáztak, az édesanya választása alapján, a nagymama kampányolásával megtámogatva, akinek sok ismerőse van. Bence legót szeretne kapni az ajándékutalványon, mert szívesen épít autókat, kedvence a rendőrkocsi. A fiúcska első osztályba jár a vépi iskolában, kedveli a tanítónőt, Anett nénit, és azt a helyzetet is, hogy hárman ülnek egy padban: jobbról is egy kislány, meg balról is. Így a kérdésre, hogy mit szeret jobban, az írást, az olvasást vagy a matekot, nem meglepő az a válasz, hogy a Fannit.