Többször foglalkoztunk a témával: a víziközmű szolgáltatók integrációjának célja az, hogy a magyar államtól segítő kezet kaphassanak a megemelkedett energiaárak miatt nehéz helyzetbe került társaságok. A Vasivíz Zrt.-nél úgy számolnak, 2023-ban a cég energia költségei meghaladhatják a 3,7 milliárd forintot. 2022-ben a tervezet szerint azokra csaknem 1,8 milliárd forintot fordítanak, míg 2021-ben összesen 853,3 millió forintot költöttek.

Augusztus végéig a Vasivíz Zrt.-ben tulajdonos önkormányzatok vezetői közül több mint 100 polgármester küldte el a Nemzeti Vízművek Zrt. részére azt a szándéknyilatkozatot, amiben jelezte: lemondana víziközmű-vagyonáról. Végül képviselő-testületek a támogató határozataink birtokában dönthetett szerda délelőtt a Vasivíz Zrt. taggyűlése a tulajdonosi szerkezet esetleges változásáról. Ehhez első körben arra is szükség volt, hogy módosítsák a cég alapszabályát: lehetővé tették, hogy a magyar állam számára is átadhassák az érintettek részvényeiket – erről Kondora Istvántól, Sárvár polgármesterétől értesültünk.

A magyar állam egyébként eddig is tulajdonos volt a Vasivíz Zrt.-ben: 4,2 százalékos a tulajdonosi aránya. A polgármester kitért arra is: mintegy 11 százalék részesedést ajánlottak fel a társaságban a tulajdonosok, az önkormányzatok vezetőivel pedig ezt követően egyenként tárgyal a Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője. Arról, hogy végül a felajánlottból mennyit fogad el az állam, ezt követően derülhet ki.

Korábban Krenner Róbert vezérigazgató arról tájékoztatta egyébként az érintetteket: várhatóan októberben újabb társasági közgyűlést kell tartani az állam által tervezett ázsiós tőkeemelés érdekében.

Tény az is: ezzel a módosítással 2022-ben állami forráshoz jut a Vas megyei víziközmű szolgáltató, míg a 2023-as támogatási lehetőségekről egyelőre nem esett szó. A közös érdek azonban kétségkívül az: hosszú távon zavartalanul nyújtsa ivóvíz- és szennyvízszolgáltatását valamennyi vasi településen a Vasivíz Zrt.

A VASIVÍZ ZRt. közgyűlése döntő többséggel - 1 tartózkodással - megszavazta az állami integrációs folyamat lehetőségének biztosítása érdekében a ZRt. alapszabályának módosítását, mivel eddig a települési önkormányzatok csak másik települési önkormányzat számára ruházhatták át részvényeiket. Ezen túl a közgyűlés határozatával a Magyar Államot képviselő Nemzeti Vízművek Zrt. javára történő részvényátruházásokhoz is hozzájárult azon részvényesek esetében, amelyek szeptember 20-áig meghozták az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatukat - tájékoztatta szerkesztőségünket Krenner Róbert, a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatója. Hozzátette: a részvényátruházáshoz a hozzájárulást a társaság közgyűlése annak érdekében adta, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt. elérje az 5 százalékos tulajdoni arányt a társaságban, és egy ázsiós tőkeemelés után biztosított legyen a társaság 2022. évi veszteségfinanszírozása működési támogatás révén.

A vezérigazgató válaszából az is kiderült: az egyes önkormányzatok tulajdonában lévő részvénycsomagokról a jelenlegi közgyűlés nem döntött, a részvényátruházáshoz adta hozzájárulását. A határozatokat a települési önkormányzatoknak a Nemzeti Vízművek Zrt. részére kellett megküldeni, de a VASIVÍZ ZRt. is kérte az önkormányzatokat a határozatok megküldésére. "A határozatok még a mai napon is érkeznek be társaságunkhoz, ezért végleges és biztos adatokat nem tudunk adni" - fogalmazott Krenner Róbert.

Megtudtuk azt is: szerdáig a 206 tulajdonos önkormányzatból 161-en küldték meg határozataikat a VASIVÍZ ZRt. részére.

- A tulajdonos önkormányzatok közül az integrációs programban 141 részt kíván venni, 14 nem, míg 6 település nem foglalt állást. Ismeretes, a társaságban többségi tulajdonos szombathelyi önkormányzatnál az a közgyűlési döntés született: most ne vegyenek részt az integrációs folyamatban.