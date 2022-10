Az országos összehasonlításban is kedvező helyzet csak 1982-re vonatkozott, ugyanis 1983-ban már beindultak az új természettudományi szakok a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, s jócskán növekedett a hallgatók létszáma.

Hogy milyen környezetben tanulhattak, pihenhetnek a leendő tanárok negyven éve az új épületben? Egy korabeli Vas Népe- riport alapján visszamehetünk a múltba.

Negyven éve adták át a KÖZTI tervei alapján a VASÉP által kivitelezett ötszintes épületet. A háromszáz diákot befogadó kilencvennyolc háló öt szinten oszlott meg, szobánként 22 és 28 négyzetméteres alapterülettel. A tervek szerint három-, illetve négyágyasak voltak, ám az átadáskor valamennyiben három heverő, szekrény, s egy mosdórész volt. Korszerű volt a berendezés. Emeletenként zuhanyozók, mosóhelyiségek, vasaló-szárítók, s tágas konyhák szolgálták a bentlakók kényelmét. A zavartalan felkészülést a második és harmadik emeleten két kilencszemélyes, a negyedik emeleten egy 18 személyes tanulószoba is segítette. A főiskolai tantermek helyszűke miatt ezekben a helyiségekben délelőttönként tanítottak. Az alaphelyiségeken kívül egy vendégszoba, betegszobák, orvosi rendelő (még orvos nélkül), stúdió szoba (még nem üzemelt), s a földszinten tévészoba-társalgó töltötte ki a kívülről is impozáns kollégium belső terét.

Az 1982-ben átadott Pável Ágoston II. kollégium épülete



Miként éltek az új épület adta lehetőségekkel a diákok? Milyen volt az élet a falakon belül?

Meglepő volt, hogy a felsőbb évesek nem akartak ide jönni, mivel itt háromágyasak voltak a szobák, míg a régiben ketten laktak egy-egy hálóban. A főiskolának két különálló épületben volt a kollégiuma. Az új megépülésével a legideálisabb megoldásnak tartották, hogy ide jöjjenek az elsősök és néhány másodéves. Előnye, hátránya is volt ennek az elhelyezésnek. Egyrészt lehetőség volt arra, hogy egy jó közösség kovácsolódjon össze az újakból, ugyanakkor egy kicsit elszigetelve érezték magukat. Persze a különélésből próbáltak kiszabadulni. Rendeztek a társalgóban egy tréfás gólyaestet, ahol néhány negyedéves felavatta az „újoncokat”.

Egy intézmény volt a kollégium a főiskolával. Azonos volt a házirend mindkét épületben. Közös volt a cél is: minél több kiváló hallgatójuk legyen, jó pedagógiai érzékkel rendelkezzenek, s közösségi emberekké váljanak. A szervezeti működési szabályzat is azonos volt. Feladatuk volt, hogy ne ismétlődjön a kollégiumban a főiskolai munka, és legyenek jól szervezett közművelődési programok, élő, működő klubok, szakkollégiumok, klubdélutánok.

Új kezdeményezés volt a teaház. Nem kellett hozzá más, csak egy szamovár és egy kisebb terem.

Lévén, hogy ez a városrész egyben diákcentrum is volt, sportrendezvényeken, kulturális vetélkedők keretén belül szerették volna az itt lakók más iskolák kollégistáit is bevonni a szabadidős programokba. Minden jó kezdeményezést, melyet a diákok javasoltak, a tanárok is támogatták.

S hogyan születtek az ötletek? A kollégium első másfél hónapja nemcsak az ismerkedésre volt elegendő, nem volt rítka olyan szoba már, ahol esténként tízen, tizenöten összegyűltek, s beszélgettek, tervezgettek. Senki sem volt elégedetlen, de néhány vélemény negatív visszhangot gerjesztett. Sajnálták a hallgatók, hogy a falakra nem lehetett plakátokat ragasztani. Az sem volt népszerű, hogy a vendégszobát igen drágán lehetett a hozzátartozóknak lefoglalni, és hogy túl korai volt a kapuzárás. Mások a vékony falakra panaszkodtak, az elmélyült olvasás szinte lehetetlen volt, ha a másik szobában beszélgettek.

Ideális körülmények között tanulhattak a szombathelyi főiskolások

Forrás: VN-archív

A kollégium első lakói tartalmas közösségi életet akartak: mivel erre csak hétvégeken volt mód és lehetőség, szerették volna ha a hallgatók zöme nem utazott volna minden pénteken haza a szülőkhöz.

Összességében a kollégiumi élet kialakulóban volt a Pável Ágoston II-ben. A diákönkormányzatból következett, hogy a többségük elképzeléseinek megvalósítása csak rajtuk, a kollégistákon múlott.