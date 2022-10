A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola épületbővítésének hivatalos átadó ünnepségén V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy nem várhatjuk a gyermekektől álmaik megvalósítását, ha azt látják, hogy mi magunk megtorpanunk az akadályok előtt.

- A színvonalas oktatás és a hozzá szükséges méltó környezet megteremtése nemcsak a helyi közösségnek és a közeli településeken élőknek, hanem sokaknak a szívügye, hiszen a jövőt itt kezdjük írni, ezekben az iskolai padokban - tette hozzá a képviselő, majd arról is beszélt, hogy a kormány egyik fő célja, hogy megtartsa és fejlessze a közösségmegtartó épületeket és a közösségeket is. - Hiszünk abban, hogy ha egy településnek megmarad a temploma, iskolája, orvosi rendelője, akkor a településen élőknek is megmarad a hite, tudása, összetartozási ereje. A pedagógusokat külön is köszöntöm, mert hihetetlen tudással, elhivatottsággal és empátiával végzik nehéz és felelősségteljes munkájukat. Nekünk az a feladatunk, hogy elérjük: a szellemi megbecsülés mellé anyagi megbecsülés is társuljon.