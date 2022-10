Várhelyi Zoltán harminc évvel ezelőtt, az MMIK-ban alapította meg gitáriskoláját. Onnan áthelyezték központjukat egy pincehelyiségbe, amit hamar kinőttek. Jelenlegi „főhadiszállásukon”, a Hangárban idén kezdődött meg a kibővített kurzusaik harmadik tanéve.

Az első két félévet a Covid árnyékában töltötték, a tavalyi tanévben azonban Zoltán már teljes gőzzel tudott belevágni a gitároktatás mellett a basszusgitár, ukulele, bendzsó, szájharmonika csoportos oktatásába. Utóbbi kettőt az országban egyedüliként az egyesületben oktatják ilyen módon.

Annak, aki hamar szeretne sikerélményeket szerezni a zenélés területén, az oktató kezdésnek az ukulelét ajánlja. - Ez egy, a gitárnál sokkal egyszerűbb hangszer, így mondjuk, aki most elkezdi az alapfogások elsajátítását, az már énekes ukulele játékkal várhatja az idén a Mikulást – magyarázza.

Az oktató szerint a csoportos zenetanulás legnagyobb előnye, hogy a zenésznövendékek hamar megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz.

Korábban inkább a felnőttek között voltak népszerűek az órák, az utóbbi nyolc-tíz évben egyre több kisdiák kezdte meg zenei tanulmányait az egyesületnél. Volt már óvodás jelentkező is, de Zoltán szerint harmadik-negyedik osztályos korra fejlődik ki az emberben az önellenőrzés képessége, így a komolyabb hangszertanulást ettől a kortól ajánlja inkább. A gyermekek órákon szerzett sikerélménye a felnőttekre is inspirálóan hat: sok gyerkőccel érkeznek szülők, nagyszülők is az egyesülethez zenélni - olyan sokan, hogy erre a tanévre már szinte minden kurzusuk betelt, a gitár és az ukulele esetében még tudnak fogadni néhány jelentkezőt.

Idén már a koncertekből sem volt hiány: az egyesület zenekarai rendszeresen léptek fel városi rendezvényeken és falunapokon, naptárukban az év hátralevő részére is számos koncert szerepel.