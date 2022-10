-Ez a kötetem már a tizedik a sorban – mondja a szerző, Pintér György, aki eredetileg történelem szakos tanár, jelenleg a körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum tárlatvezetőjeként és múzeumpedagógusaként dolgozik.

A Hősök a ködből című könyvet igazából a három éve megjelent Hegyháti krónikák ihlette, amely tucatnyi kisregényt kínál az olvasóknak a környékről.

- Vasvár város polgármestere, Tóth Balázs is elolvasta a Hegyháti krónikákat, és az mondta, hogy ezzel megszületett a „vasvári Egri csillagok”. Ez a mondat nem hagyott nyugodni. Eszembe jutott, hogy a Gárdonyi-regény végén van egy névsor az egri vár védőiről, és úgy rémlett, hogy ezek között szerepel két gersei ember is. Jól emlékeztem, megtaláltam a két férfi nevét, az egyik Gersei Pethő Gáspár volt, aki főtisztként szolgált a várban, a másik Gersei Benedek, aki nagyjából őrmesteri rangban lehetett. A Hősök a ködből című könyvem a két Gersei vitéz történetét meséli el – részletezi az előzményeket Pintér György.

Hogy miért éppen ez lett a könyv címe? Az ok egyszerű: vannak hősök, akiket mindenki ismer, hiszen teret, utcát, intézményt nevezetek el róluk, vannak viszont olyanok is, akik elvesztek a múlt ködében, akikről keveset, vagy szinte semmit nem tudunk. Gersei Pethő Gáspár és Gersei Benedek is ilyenek.

Pintér György szinte megállás nélkül dolgozik. Talán karácsonykor már a kezében tarthatja az olvasó az első mesekönyvét is, amelyben hegyháti mesék lesznek a térség néprajzi emlékeire alapozva. Boszorkányok, ludvércek, menősök is szerepelnek majd a történetekben, utóbbi a hegyháti erdőkben tanyázó betyárok neve volt, akik állandóan jöttek-mentek, nem volt állandó helyük, nehogy a csendőrök megtalálják őket.

Készül a Hegyháti krónikák harmadik része, az előzőekhez hasonlóan ez is kisregénygyűjtemény lesz. Közben folyamatosan jelennek meg a múzeumi krimifüzetek, amelyek nem csak a szerzőnek, hanem az olvasóknak is nagyszerű kikapcsolódást nyújtanak.