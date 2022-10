– A szülői közösség szervezte a kerékpározást, hozzájuk csatlakoztunk. A mellényünkön még az a felirat szerepel: a Vép–Szombathely kerékpárútért, de szerencsére ez már érvényét veszítette: az út, amiért sokat harcoltunk, megépült. Hatalmas élmény végigmenni rajta, és ha minden jól megy, folytatódhat a belterületi szakasszal és még tovább, Porpác felé, Sárvár irányába – mondta Kovács Péter polgármester, miután a negyvenfős csapattal maga is megtette az utat a szombathelyi körforgalomig és vissza. Ágh Péter országgyűlési képviselő is méltatta az eredményt: – Az elmúlt években számos nagy álmot valósítottunk meg Vép közlekedésfejlesztése érdekében. Ilyen volt például az M86-os és Vép közti út felújítása, és most a kerékpárút megépítése, amely régi terve volt az itt élőknek. Közös összefogással vittük sikerre ezt az ügyet, amelyhez helyi, megyei és országos szövetség kellett.