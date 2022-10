– Gondoltam, itt helyben mindent megmozgatok, amit lehet, de nem kellett sokat várni és a tankerület is az ügy mellé állt. Mostanáig mintegy 15 iskolától, a celldömölki polgármesteri hivataltól és több helyi cégtől, vállalkozástól érkezett felajánlás. Az első fuvar vasárnap indult, most pakoljuk a másodikat, és úgy tűnik: lesz még folytatás – mondta a Celldömölki Általános Iskola igazgatója.

– A Határtalanul Programnak hihetetlen érzelmi hozadéka van. Azt szoktam mondani, hogy akkor működik jól, ha a gyerekek onnan másik emberként jönnek haza. És tudom, hogy ez így is van – fogalmazott Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója. Majd így folytatta: – Ez a kezdeményezés jó alkalom arra is, hogy a gyerekek empátiát tanuljanak, megtapasztalják a jót tenni érzését és közben szembesülnek is kicsit a világgal – ami nekünk evidencia, az másnak nem feltétlenül az.

Nem az például annak a kislánynak sem, aki most a tankerület egyik iskolájának tanulójaként, rózsaszín levélbe zárva küldte el gondolatait egykori tanító nénijének az első fuvarral. A több száz kiló liszttel, több doboznyi tisztítószerrel és az unicornisos iskolatáskával együtt szívek is útra keltek Celldömölkről – mert van, ami nem ismeri a határokat.