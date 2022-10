A kaláka munka helyi érték és ma is élő hagyomány a picike (60-70 lakosú) településen, a falu mindig összefog, ha arra van szükség, legyen az kukoricatörés, gabonahordás, krumpliültetés vagy házépítés – tudtuk meg Markó Sándor polgármestertől, aki azt is elmondta, azért választották erre az alkalomra a disznóvágást, hogy vidám, laza hangulatban teljen a nap, és más közösségi rendezvényekre is legyen az itt előállított ételekből. Már szombaton este közösen sütötték az asszonyok a faluházban azt a kalácsot, ami másnap a kínáló sütemény volt. A vasárnap disznófogó pálinkával indult – amit jellemzően sózó vagy tüskés vagy bakszar körtéből főznek itt –, minden úgy történt, ahogy a faluban régóta szokás. Ebédre pörkölt volt, vacsorára húsleves, főtt hús paradicsommártással, valamint toros káposzta és hurkák.

Hétfőn együtt pakolták el az edényeket és eszközöket, közösen takarították a faluházat és környékét, és még egyszer leültek egyet enni. Így aztán három napon át folyt a vigalom, mint a mesében.