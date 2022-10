Mintegy másfél évvel ezelőtt, 2021 tavaszán egyeztetések folytak az iparűzési adó kompenzációjáról a kormány és a város között. Dr. Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke, Szombathely országgyűlési képviselője, mint azt elmondta, 1 milliárd 205 millió forintos kompenzációra tett javaslatot akkor, különböző infrastrukturális fejlesztések fedezésére. - Ez a javaslat különböző tételekből tevődött össze, egyebek mellett közte volt az a négy utca is, amelyek közül sajnos most csak a Dozmat utca felújítása történik meg. Ami még sajnálatos, hogy másfél évnek kellett eltelnie attól fogva, hogy a kormánydöntés megszületett és Orbán Viktor aláírta a határozatot – fogalmazta meg, majd hozzátette: már akkor el lehetett volna indítani a feltételes közbeszerzést, hiszen tudni lehetett, hogy előbb vagy utóbb a Belügyminisztérium útján, ahogyan minden más hasonló esetben, úgy itt is meg fog érkezni a pénz.

A képviselő szerint a városvezetés ezt hosszú ideig halogatta, hiszen nem akarták, hogy a 2022-es tavaszi választások arról szóljanak, hogy Hende Csaba mennyi pénzt hozott a városnak és hogy az összegből hány utca újulhat meg Szombathelyen. Úgy látja, sajnálatos, hogy a felújítás elindításával eddig kellett várni, de jobb később, mint soha.

- A városvezetés önhatalmúlag felülbírálta a kormánynak javasolt felújítandó utcák jegyzékét és feltehetőleg politikai megfontolásból átcsoportosította a pénzt olyan helyekre, ahol az ő párttársai adják a helyi önkormányzati képviselőt. Ezt sajnálatosnak tartom, őszintén remélem, hogy a másik három oladi utcára is előbb utóbb kerülni fog pénz – fogalmazta meg.

Dr. Kecskés László, a körzet önkormányzati képviselője szerint mindig is látható volt, hogy az Olad-falusi városrész rendkívül elhanyagolt az infrastruktúra tekintetében. Az előző ciklusban sikerült az Ernuszt Kelemen utcát megcsináltatni – idézte fel, majd hozzátette: a munkálatok folyományaként egy 2016-os TOP-pályázat útján sikerült a négy említett oladi utca csatornafelújítását is megvalósítani. Bevallotta, az utcák útburkolatának és járdáinak a felújítását 2019 óta szorgalmazzák.

– A pénz már akkor is megvolt rá, ám Molnár Miklós átállásával megváltoztak a hatalmi és irányítási viszonyok, az új városvezetés pedig nem tett törekvéseket az utcák felújítására – fejtette ki. - A megszerzett több mint egymilliárd forintból 340 millió forintot szántunk a négy utca felújítására, de itt is eltérült a jelenlegi városvezetés szándéka és csak nagy nehezen, egyben utolsóként csak a Dozmat utcának a felújítása fog megtörténni – jelentette ki, hozzátéve, hogy természetesen ennek is rendkívüli mértékben örül, mert úgy hiszi, nincs a városban még egy ennyire elhanyagolt utca, mint a Dozmat, ami egyben fontos szerepet tölt be, ugyanis a az vezeti le az Aranypatak lakópark forgalmát.