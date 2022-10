-Most elsősorban mindenki azzal tudja támogatni a mozit, és azzal tud hozzájárulni a folyamatos működéséhez, ha minél több filmet néz meg abban a kulturális-közösségi térben, amely a szerdákat és a csütörtököket, valamint a rövid nyári leállást leszámítva szinte egész évben folyamatosan – különösen a hétvégéken – az itt élők rendelkezésére áll. Ha lesz elég néző, akkor vetítés is, ha azonban elfogy a közönség, akkor a jövőre 110 éves filmszínház jövője kerül veszélybe. A pandémia miatt már megtapasztaltuk, hogy bezárni valamit sokkal könnyebb, mint újraindítani. A mozi tulajdonosa, üzemeltetője és személyzete kitart a végsőkig, de nagyon sok múlik a belépőjegyet váltó vendégeken is - áll a Csákányi László Filmszínház közleményében.