Dr. Melega Miklós a Szélrózsa emlékhely létrehozásáért összefogott hét civil egyesület nevében bemutatta a programot, amelynek során adományokat gyűjtenek, hogy az Ezredévi Parkban megvalósulhasson a pályázatnyertes terv, amely Rónaszéki Linda képzőművész és Lieb Roland építész-tervezőművész és szobrász közös műve. Tervükről filmet is készítettek, amit bemutattak a piknikezőknek. Emlékhely lesz, nem emlékmű, és tudatosan nem Trianonról nevezték el. A magyar népművészetből vett virágmotívum ősi szimbólumára építettek, szökőkutakkal vonva be a víz elemet, ami a tisztaság, megújulás szimbóluma is. Az interaktív, bejárható emlékhely 21. századi esztétikával valósul meg, ha elég sokan támogatják.

A délutáni, Breznovits István által moderált pódiumbeszélgetésben Mayer Gábor területfejlesztési államtitkár arról beszélt, hogy minden területi egységnél, zónában, járásban, településen másként értelmezendő a területfejlesztési feladat azok sajátosságai miatt, ezt próbálják érvényesíteni a felzárkóztatásnál. Básthy Béla, Kőszeg polgármestere azt hangsúlyozta, hogy Kőszegen és környékén jó térségi együttműködés van, kikényszerítés nélkül; tudják, hogy külön-külön növekedés nincsen, csak együtt tudnak haladni. Dr. Balázsy Péter megyei jegyző kiemelte azt a szerencsés fordulatot, amely 2010 után szakított a régiós fejlesztési politikával, azt a megyékhez delegálta, és az elmúlt évtized megmutatta, lehet úgy fejleszteni, hogy a város és vidék egysége fenn tudjon maradni. Ennek részeként például Kőszeg-hegyalja egységes, soha nem látott intenzitású fejlesztése is megvalósult.