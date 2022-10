Gaál Sándor plébános körzetében két templom is van Szombathelyen: a Szentháromság és a Fatimai Szűzanya-templom. Itt a téli időszakra a fűtési rendszert téliesíteni fogják, mivel a megnövekedett árak miatt nem fogják tudni fűteni a templomot. A rezsitámogatás nem vonatkozik a plébániára, és az adományok sem elegendőek. A fűtés így mindössze hat fokra lesz állítva az elkövetkező hónapokra. Tavaly a fűtés összesen hétmillió forintba került, ezt most 20 millióra becsülik. Steindl-Papp Judit, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség lelkésze elmondta, hogy elektromos rendszerrel fűtik a padokat. A gazdasági bizottság dolgozik a kérdésen, keresik a legjobb megoldást. A felmérés után hoznak majd döntést, de mindenképpen szeretnék a közösségi alkalmaikat a megszokott módon megtartani.

A Szent Kvirin-Szalézi templom plébánosától, Csány Pétertől megtudtuk, az első számla előtt még nem tudnak döntést hozni. Itt is elektromos üzemű fűtés van a padokba építve. Ennek előnye, hogy a hőfokot könnyebben lehet csökkenteni, ha szükséges lesz. Amint döntés születik, arról a híveket is értesíteni fogják. Jakab Bálint Mihály szombathelyi református lelkész elmondta, hogy ameddig nem szükséges, nem fűtik a templomot. A padok melegítése elektromos rendszerű, könnyen szabályozható. Az eddigi években is próbálták alacsonyan tartani az efféle költségeket. A hívek pedig megszokták a visszafogottabb körülményeket a templomban, így az előttünk álló tél sem fog problémát okozni. Tokár János ferences plébánostól megtudtuk, semmiképpen nem szeretnék, hogy a covidjárvány után ismét kiszoruljanak a hívek a templomból, ezért keresik a lehetőséget, hogy a templom fűtése zavartalan legyen.

Most napkollektoros rendszerrel működik a fűtés, ami eddig a kollégium szolgálatában volt, de mivel az most szünetel, így átszervezték a templom fűtésére. Ez zöld megoldás, így várhatóan nem lesz probléma a templom fűtésével. Csákánydoroszló plébánosa, Kiss György elmondta, a Nepomuki Szent János-templomban padfűtés van. Reménykednek egy enyhébb télben, akkor tudnák biztosítani a fűtést a mise idejére. Egy másik megoldásként említette, hogy a hívek számától függően csak néhány padot fognak fűteni. A nádasdi evangélikus egyházközségben a tervek szerint, amíg az időjárás engedi, a templomban maradnak. Amint hidegebbre fordul az idő, az istentiszteleteket a közösségi házban fogják tartani – tudtuk meg Rosta Izabella lelkésztől. A legtöbb helyen még sok tehát a bizonytalanság. Ami viszont közös a megkérdezettekben, az az, hogy bíznak a hívek megértésében. A megkérdezettek közül többen elmondták, hogy sok falu templomában még most sincs fűtés, és mégis látogatják a hívek. A híveket nem tántoríthatja el egy kis hideg a vasárnapi templomba járástól.