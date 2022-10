Scheer Bernadett a kőszegi zenei élet egyik meghatározó szereplője. Zenész, zenepedagógus, zenei események szervezője és stílusformáló személyiség. Tanulmányait a Budaker Gusztáv Zeneiskola befejezése után a Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában és a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán folytatta, majd visszatért Kőszegre. A Savaria Szimfonikus Zenekar hegedűse volt, huszonkét évig tanított a Budaker Gusztáv Zeneiskolában, szeptembertől az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára. A Kőszegi Vonósok alapító tagja, 2007 óta vezetője, 2013-ban pedig a zenekar fennállását biztosító Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesület megálmodója, és megalakítása óta is elnöke.

A zenekar utánpótlása szívügye, a zeneiskolában újra életre keltette a Tücsökzenekart, ahol a gyerekek az együtt zenélést a nyári szünetekben, zenei táborokban is gyakorolják. A zenei neveléssel nem marad a zeneiskola falai között, már az óvodásokat is a zene szeretetére és szépségére neveli a Dióhéj-koncertek és a zeneóvodás foglalkozások alkalmain. Bernadett páratlan és kiváló adottságokkal rendelkezik a kisgyermekek hegedűoktatása terén kitartó türelmének és következetességének köszönhetően. A legkisebbek számára is közel hozza a zenét a hangszer iránti szeretetével, és miközben az apróságok ámulva vagy éppenséggel lelkesen táncolva hallgatják a zenészt, a szórakozás mellett szinte észrevétlenül tanulnak is. A zenetanár munkáját Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata díjjal ismerték el.