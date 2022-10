A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók rendkívül nehéz helyzetet idéztek elő Európában és Magyarországon. Ezek hatására az energia ára többszörösére emelkedett, ami csak tovább erősítette a háborús inflációt – mondta a politikus, majd így folytatta: – A Fidesz-KDNP a válságos helyzet kezdetétől a magyar emberek mellett áll. A kormány üzemanyag- és élelmiszer-árstopokkal enyhíti a háborús inflációt, valamint Európában egyedülálló módon a lakossági energiaárakat is tartósan alacsonyan tartja az átlagfogyasztásig, tehát megvédi a rezsicsökkentést. Számításaik szerinte ezzel egy átlagos magyar család kétszázezer forintot spórol meg havonta.

A magyar baloldal ezzel szemben támogatja az elhibázott brüsszeli döntéseket. A szankciós politika rossz, mert nem vetett véget a háborúnak, és közben veszélybe sodorja az európai, ezen belül a magyar családok megélhetését. Ennek az árát pedig mi fizetjük meg. Amikor magasabb árat fizetünk, szankciós felárat fizetünk – húzta alá Ágh Péter.

Észak-Vas megye országgyűlési képviselője szólt arról is: a szankciókról a brüsszeli bürokraták és az elit döntött. Nem kérdezték meg az európaiakat arról, hogy mit gondolnak erről. Eddig Brüsszelből senki nem kérdezte meg az embereket az intézkedésekkel kapcsolatban. Mi, magyarok – Európában először – elmondhatjuk véleményünket. Ágh Péter arra kéri a térségben élőket: éljenek ezzel a lehetőséggel, és töltsék ki a nemzeti konzultáció kérdőíveit.

– A célja, hogy kellő erővel tudjuk képviselni álláspontunkat, és elérjük, hogy a brüsszeli elit ne újabb energia szankciókat vezessen be, hanem vizsgálja felül a válságot okozó intézkedéseit. Üzenjük meg Brüsszelnek: nem kérünk a szankciós felárból, nem kérünk az elhibázott szankciókból. A szankciók tönkreteszik Európát, nem kérünk belőlük – fogalmazott. Ágh Péter hangsúlyozta azt is: Magyarország továbbra is a béke pártján áll, csakis ez szolgálja a magyar érdekeket.