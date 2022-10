Nyul Gábor mérnöktanár és villamosmérnök, korábban a TDK Hungary Components Kft., a szombathelyi paszszív elektronikus alkatrészeket gyártó vállalat műszaki szakképzési vezetője volt. Szervezte és irányította a vállalatához felvett, és a gyakorlatokra érkező, társcégekhez tartozó duális gépészmérnök-hallgatók gyakorlati munkáját. Részt vett duális képzés elindításában, óraadó oktatóként működött, jelenleg záróvizsga-bizottsági tagként találkozhatnak vele az egyetemisták. Az oktató Rábapatyon él, és jelenleg Sárváron dolgozik, abban az iskolában, ahová egykor maga is járt, majd szakmai pályája kezdetén tanított: a Barabás György Műszaki Középiskolában.

Egykori tanárai közül többen a kollégái lettek. – Szüleim nagyon támogatták a tanulásomat, mondván, a „tudás a tiéd”. Édesapám szakmája autószerelő, az otthoni műhelyébe, garázsába nekem már gyerekkoromban is bejárásom volt, sokszor segítettem a szerelésben. Nekem a rádiószerelés, a forrasztás tetszett legjobban, ezért villamossági vonalon mentem tovább, és a Barabásban irányítástechnikai műszerész végzettséget szereztem 1996-ban – mesélte Nyul Gábor. – Véletlenül kerültem az oktatásba. A főiskola után polgári szolgálatot vállaltam a Barabásban, ahol az akkori igazgató megkért – mivel már akkor is tanárhiány volt –, hogy vállaljak néhány órát. Tizenegy hónapot töltöttem ott akkor, és annyira megszerettem a tanítást, hogy ott ragadtam tíz évre. Eredetileg nem terveztem hosszú távon, nem akartam tanár lenni, de az lettem.

Még ezekben az években elvégeztem egy főiskolai mérnöktanári képzést, majd az Óbudai Egyetemen villamosmérnök tanári MA diplomát szereztem. Nyul Gábort a gyerekek azért szeretik, mert szigorú és következetes, de igyekszik megérteni a gondolkodásmódjukat. Nem a pulpitusról dirigál, hanem velük együttműködve adja át a tananyagot, és együtt oldják meg a problémákat. Nem csak szeret emberekkel foglalkozni, nem csak szereti átadni a tudását, még inkább szereti rávezetni a gyerekeket arra, hogy érdemes tanulni. Nyul Gábor 2011-ben került a TDK Hungary Components Kft.-hez, ahol folyamatmérnök, műszaki oktató, illetve műszaki szakképzési vezető beosztásban tevékenykedett. 2013-tól közreműködött a gépészmérnöki szak duális folyamatának kialakításában és bevezetésében, az ehhez kapcsolódó vállalati duális struktúra kialakításában. A kezdetektől tagja volt a képzés gyakorlati hátterét megteremtő és fenntartó, az egyetem és a duális vállalatok által közösen működtetett operatív munkacsoportnak. Évről évre aktívan részt vett az egyetem és a duális vállalatok által közösen szervezett beiskolázási kampányban.

Ennek eredménye az is, hogy a TDK Hungary Components Kft. foglalkoztatja a legnagyobb létszámú duális hallgatói csoportot a mai napig. 2015-től volt óraadó oktató a duális képzésben, a hidraulika, a pneumatika és az elektropneumatika egyes témaköreihez kötődő elméleti és gyakorlati tanórák megtartásán keresztül. A kedvencei a sűrített levegős rendszerek, amit úgy magyaráz a laikusnak, hogy „amikor sziszeg a hagyományos buszajtó, a mi szakmánk sziszeg”. Ez a technológia ott van minden automata berendezésben, gyártósoron, a robotikában, a hajtástechnikában, a gépjárművekben is. Ma is állandó meghívottja és résztvevője az egyetem Savaria Műszaki Intézetben szervezett TDK-konferenciák és záróvizsgák bizottságainak. Tizenegy, nagyvállalatnál eltöltött év után idén újra a Barabás György Műszaki Középiskolában tanít villamos tantárgyakat, de nem szakadt el az ipartól sem teljesen.

Oktatóként, tanácsadóként több vállalatnál segíti a duális középiskolai és egyetemi képzést jelenleg is. Nyul Gábor szabadidejében teljesítménytúrákat tesz, a rövidebbekre a családja is elkíséri. A lányai is szeretnek kirándulni; Evelin (15) egyébként a kőszegi Jurisichgimnáziumba jár, Noémi (14) a rábapatyi általános iskola tanulója. Apukájuk otthon sem bújik ki a bőréből: most már saját műhelye van, ahol barkácsolni szokott, ha kell, villanyt szerel, kertet épít, mindent elvégez, ami a ház körül szükséges. Szívesen dolgozik akár fával, akár vassal.