Tavaly október 1-jén fényfestést kapott a Víztorony, korábban többször szerveztek rózsaszín sétát, híres nők is beszéltek a téma kapcsán –, az idei „rózsaszín hónapban” új módját választotta a figyelemfelkeltésnek az egyesület: fotókkal ösztönzik a nőket és a férfiakat, hogy minél többen gondoljanak a daganatos megbetegedés lehetőségére, éljenek a szűrés lehetőségével és a gyanú esetén a lehető leggyorsabban cselekedjenek. Új volt a helyszín is: a Savaria mozinál Milisitsné Tátrai Beatrix, az egyesület elnöke emlékeztetett, világszinten előkelő helyet foglal el az emlőrák a daganatos megbetegedések listáján, Magyarországon pedig évente akár 7-8 ezer nőnél diagnosztizálják. Köszöntőjében hangsúlyozta még: ne csak a nők jussanak eszünkbe, ha az emlőrákról hallunk, hiszen évente 150-180 esetben a férfiak is érintettek.

A hölgyektől azt kérte, figyeljenek férfitársaikra, barátaikra, rokonaikra. A férfiakat pedig arra biztatta, hogy ha valamilyen elváltozást éreznek a mellkasukon, azt ne bagatellizálják el, mielőbb keressék fel az orvosukat, jelentkezzenek be szűrővizsgálatra. – Az emlőrák viszonylag könnyen és korán felismerhető, ha ismerjük a testünket, ha minden hónapban elvégezzük az önvizsgálatot, és háromévente elmegyünk a behívó alapján a szűrővizsgálatokra. A 45–65 év közötti nőket hívják be a mammográfiás szűrésre, ám fiatalabb és idősebb korban sincs ennek akadálya: háziorvosi beutalóval, időpont-egyeztetéssel adott a részvétel lehetősége – mondta.