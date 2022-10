A Golden Turtle a világ öt legnagyobb nemzetközi természetfotós pályázata közül az egyik, amelyet ebben az évben már 15. alkalommal rendeztek meg. A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 11. évfolyamos tanulója, Kártyás Gergő másodszor nevezett a pályázatra. Tavaly is sikeres volt, akkor két képét állították ki a moszkvai Tretyjakov Galériában.

Fotós: Kártyás Gergő

A fiatal alkotónak az idén azonban már nem csak a körülbelül 150 kiállított alkotás közé sikerült bejutnia fotóival, hanem első és második helyet is szerzett. One Way és Focused című képeit tízezer beérkezett alkotás közül választották ki. Az előkelő helyezésekkel Gergő elnyerte a pályázaton Az év ifjú természetfotósa címet is.