Jó kezekben van az idősgondozás Szombathelyen a Pálos Károly családsegítőnél - erről is beszélt dr. Nemény András polgármester az ünnepi eseményen. - Legyen minél több együtt töltött közös időnk, így közösségben, és amennyire lehet, vidám hangulatban! - kívánta a jelenlévőknek, akiktől azt is kérte: a lemondásokkal járó, előttünk álló nehéz időkben legyenek támaszai, segítői a fiatalabb generáció tagjainak. A szeretetről, a szerelemről és az odafigyelésről is szólt Szabó Tibor, Bálint Éva és Földi Attila, a Weöres Sándor Színház művészeinek műsora.