Olyan témákat boncolgatnak, amelyekről azt gondolják, hogy az embereket érdekli, és amelyekről a legtöbb félreértés születik napjainkban. Már az első előadás is ezt a szándékot igazolta: dr. Székely János megyés püspök a cölibátussal kapcsolatos gondolatait osztotta meg hallgatóságával.

A beszélgetésre több mint hetven ember csatlakozott be az ország számos pontjáról. Mint megtudtuk a püspök atya is Budapestről jelentkezett be.

Ma is lehetséges, vagy letűnt korok ideálja? - hangzott el a cölibátusra vonatkozó kérdés, amelyre a megyés püspök szerint még nincs olyan őszinte és egyszerű válasz, amely tökéletesen megindokolná a papsággal járó cölibátus létjogosultságát a 21. században.

– Sokak szerint ez a fajta felfogás elavult, amit az egyháznak el kellene hagynia. Mások szerint azért van kevés pap, mert kevesen vállalják a cölibátust – mondta dr. Székely János, aki saját példáját is elmesélte. Mint mondta, ő már kis korától tudta, hogy pap szeretne lenni, és hogy emiatt nem lehet majd felesége, de ez sosem okozott számára gondot, szomorúságot.

– A katolikus pap nem attól lesz pásztorrá, hogy plébániát szervez, hanem egy mélyebb szinttől lesz azzá. Mivel a katolikus pap senkié, így lehet mindenkié egyszerre, így jöhet létre az a különleges és egyedi kötelék a pap és a hívek között – hallhattuk az előadáson.

A papok hiánya nem következmény, hanem tünet, a hit hiányának tünete, véli a megyés püspök, aki szerint nem a tünetet kellene kezelni, hanem az okot, annak okát, hogy a mostani időkben egyre kevesebben hisznek.

Sok bibliai történetet hallhatunk az előadás alatt, több példát ismerhettünk meg a témában, ám a tökéletes válaszra, indokra még tovább kell várni.

A következő előadás témája is izgalmasnak ígérkezik: novemberben az egyházi botrányokról lesz szó.