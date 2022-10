Pető Gábor Márk egyházasrádóci lelkipásztor Péter első levelének első fejezetéből idézett, fő gondolata ez volt: „Az Úr beszéde örökké megmarad.” Elhangzott a kérdés: „Van-e olyan, ami az életünkben örök?” – Nincs más, csak az Isten szava, amely az örökkévalóságból fakad. Ott lehet bennünk, emberekben is, ha hagyjuk, hogy így legyen. Ha az Isten szavát magadhoz veszed, akkor az erőt ad, feltölt, az minden helyzetben jó, és megsegít – mondta a lelkipásztor. Kálvin János életéről és munkásságáról is szó esett, aki a megélt igét másoknak is élővé tette. Tevékenysége nyomán új életek formálódtak Genf városában – tette hozzá Pető Gábor Márk, majd arra is kitért, hogy Isten szava romolhatatlan, nincsen rajta hatalma a romlandóságnak.

– A változó világban érték a maradandóság, az Isten szava, ezért nagyon meg kell becsülni. Szükség van kapaszkodókra az életünkben, fontos, hogy a krisztusi értékeket tartsuk szem előtt, és Isten üzenetét tolmácsoljuk minél több ember számára – így zárta szavait. Jakab Bálint szombathelyi lelkipásztor vezetésével imádkozott a gyülekezet, majd Juhász Sándor egyházmegyei főgondnok adta elő a 215. dicséretet Eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára címmel. Alföldy-Boruss Dezső nyugalmazott lelkipásztor, a Biblia Szövetség alelnöke Kálvin János életéről és lelki útjáról tartott előadást, majd Szentgyörgyi László lelkészi főjegyző készítette elő az úrvacsorát. A reformáció napi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással és szeretetvendégséggel zárult.