Az önkormányzat bízik abban, hogy a kormány családi otthonteremtési kedvezményét is igénybe véve sok fiatal talál otthonra a városban. Klimits István, a körzet független képviselője nem támogatta az Ungvár utcai földterület értékesítését. Aláírást is gyűjtött annak érdekében, hogy ne építsék be, maradjon zöld terület.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy van már két játszótér a Kertvárosban, és az Aréna mögötti területen tervezik a Kertvárosi Szabadidőparkot. Több képviselő is amellett érvelt, hogy szükség van családi házak építésére szolgáló telkekre Sárváron. Arra sem kaptak választ Klimits Istvántól, hogy miért befolyásolná hátrányosan a kertvárosiak életét az újabb családi házak építése az Ungvár utcában.