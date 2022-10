A szombathelyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint él szóbeli előterjesztéssel a közgyűlésen Illés Károly frakcióvezető – ezt szerdán délelőtt a Fidesz irodában tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hozzátéve, határozati javaslatát már múlt pénteken eljuttatta a polgármesteri hivatalba. - Ahogy azt a szabályok előírják, 72 órával az ülés előtt tud napirendi pontot kezdeményezni a polgármester felé egy képviselő annak címével és a határozati javaslat megadásával.

A javaslatot tegnap már továbbították a közgyűlési tagok felé. Az, hogy abból lesz-e napirendi pont, a közgyűlés dönti majd el csütörtökön – tudtuk meg Illés Károlytól. A frakcióvezető utalt Nemény András október 23-ai ünnepi beszédére is. - Ez most egy jó példája lehetne az együttműködésnek, a javaslat ugyanis arról szól, hogy Szombathely csatlakozik a háborús szankciók megszüntetésének követeléséhez – folytatta Illés Károly, aki szeretné, ha konszenzusos döntés születne ebben a témában.

A határozati javaslatban egyébként az áll: „Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, aki 2022. szeptember 27-én Ursula von der Leyen elnök asszonynak címzett levelet, amelyben a háborús szankciók megszüntetését és a felzárkóztatási és helyreállítási alap hazánkat megillető forrásainak folyósítását kéri. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a levélben írtakat teljes mértékben támogatja.”

A javaslatban az is szerepel, hogy a polgármester írja alá a Szita Károly által tett nyilatkozatot. Illés Károly hangsúlyozta: - Érezzük, hogy ezek a háborús szankciók az európai polgárokat, így Magyarország polgárait is hátrányosan érintik. Azt is látjuk, hogy ebből ki profitált, elsősorban Amerika, és az Európai Unió pedig a vesztese ezeknek a szankcióknak – fogalmazott. - Kérjük a közgyűlést, hogy ezen levélhez való csatlakozással követeljük mi is, hogy az uniós források minél előbb Magyarország, ezáltal pedig Szombathely számára is elérhetővé váljanak, hogy a tervezett fejlesztések meg tudjanak indulni – húzta alá Illés Károly, aki azzal zárta gondolatsorát: bízik abban, hogy a városvezetői frakció megszavazza javaslatát.