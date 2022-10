Mint megtudtuk, Szombathelyen és környékén a legolcsóbb tandíj is 270 ezer forint körül mozog, a legdrágábbak átlépik a 300 ezres küszöböt is. Azt, hogy mennyibe is kerül a B kategóriás jogosítvány megszerzése, több tényező is befolyásolja. Az alapvető kiadások mellett, - mint a kötelező orvosi vizsgálatok, a kötelező elméleti órák, gyakorlati órák - van lehetőség van plusz gyakorlati órákat is venni, ami könnyen feltornázhatja a végső összeget.

Megtudtuk, ha nem is olcsóbb a gyakorlati órákkal szemben, mégis legtöbben inkább az online elméleti oktatást választják, hiszen így bármikor és bárhonnan folytathatják tanulmányaikat.

Az árakat legtöbb helyen legutoljára idén szeptemberben módosították, ami minden esetben emelést jelentett az autós iskoláknál. Ezt leginkább az inflációnak és a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény előnytelen módosításának tulajdonítják a szakértők. A hatósági üzemanyagár sem segítette az árcsökkentést, hiszen az oktatók sem jogosultak az ársapkás árakra. A jó hír, amit megtudtunk, hogy az idén már nem terveznek áremeléseket.

Általában az olcsóbb autósiskolák képzései iránti kereslet továbbra is magas a B kategóriás jogosítvány esetében. Főleg a fiatalok körében nagy az érdeklődés, akik nemrég lettek jogosultak a jogosítvány megszerzésére. Azon autósiskolák, ahol többe kerül az oktatás, az elmúlt időszakban 20-25 százalékos csökkenést tapasztaltak a képzésre beiratkozók számában. A diákok inkább az olcsóbb lehetőséget fele mozdulnak el.

A jogosítvány megszerzési ideje továbbra is másfél-két hónap, viszont többen beszámoltak arról, hogy a gyakorlati vizsgák elkezdése előtti időszakban várakoznak a diákok, hiszen vannak, akik számára nem egyszerű kifizetni az óradíjakat, ezért inkább a kötelező költségeik kifizetését részesítik előnyben. Ennek érdekében eltolják a gyakorlati órák megkezdését, így a tandíjat hosszabb idő alatt kell befizetniük.

Fontos megemlíteni, hogy a magyar államtól az elméleti tanfolyam sikeres teljesítése után, a 20 évnél fiatalabb vezetni tanuló 25 ezer forintos támogatást igényelhet.