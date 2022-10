Egyházashetyén 1882 óta létezik önkéntes tűzoltómozgalom. Hivatalos, egyesületi formát tizennégy évvel ezelőtt öltöttek. Munkájukat ma már modern eszközök és berendezések támogatják, s mindehhez sokéves tapasztalat és korszerű tudás párosul. A 38 fős egyesületben 14-en folytatnak aktív tűzoltó tevékenységet.

Az eddigi felkészültség megkoronázása az a gyorsbevatkozásra alkalmas jármű, amelyet a Magyar Falu programon való sikeres pályázat eredményeképpen szereztek be mintegy 4 millió 700 ezer forintból. Az autó hivatalos átadóját az egyházhetyei tűzoltóság 140. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre időzítették.

Forrás: VN/ Novák Roland

V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő ünnepi beszédében úgy fogalmazott: – Miközben azt látjuk – s különösen jó példa erre az elmúlt 2 év viszontagságos időszaka, – hogy bajban az emberek összefognak, segítenek egymásnak; ám ezek a szövetségek sokszor a baj elmúltával felbomlanak, és ki-ki megy tovább a maga útján. Az egyházashetyei önkéntes tűzoltó mozgalmat azonban nem fújta szét a szél. Az emberöltők hosszú sora sem tudta megszüntetni példaértékű összetartásukat. Ennek oka pedig a hetyei tűzoltók rátermettsége, elhivatottsága, a generációknak továbbadott jó példa, kötelességtudat és felelősségvállalás. Hozzátette: jó helyre került a támogatás minden forintja, hiszen elhivatott, segítő emberek munkáját könnyíti meg és teszi hatékonyabb. Nagy hasznára lesz az egyesületnek és rajtuk keresztül a településnek is.

Forrás: VN/ Novák Roland

Az eseményen rész vett Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is, aki maga is kutatta egy korában megjelent könyve apropóján az egyházashetyei tűzoltó egyesület történetét. Köszöntőjében kiemelte, hogy a többszöri újjáalakulás, és a generációkon átivelő és tovább vitt mozgalom mára egy állandósulni látszó köntösben a mai kor elvárásainak akar, és ami a legfontosabb, meg is tud felelni.

Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója elismerését fejezet ki az egyesület munkásságát illetően. Örömét fejezte ki, hogy az egyesületből többen is tagjai a ,,Celldömölki Járás, Kemenesalja Mentőcsoportnak”. Az elmúlt időszakban az egyesület tulajdonába került több árvízi védekezést megkönnyítő felszerelés is, köztük egy nagyon nehéz terepen is bevethető Polaris Quad, és egy nagyteljesítményű szivattyú.

Tóth András parancsok emlékoklevéllel és ajándékkal emlékezett meg az elődök kiváló munkájáról. A szalagkötés és az elismerő oklevelek átadása után közös ebéd zárta a jubileumi rendezvényt.