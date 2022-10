“Kőszegen kínáljuk eladásra ezt a közel 4 hektáron elterülő épületegyüttest. A telek ÉNy-i fekvésű, ÉK és D felé lejtős terület, az épületek között térburkolattal, nagyobb részben gondozott, parkosított zöld területtel. A teljes terület körbekerített, a bejáratoknál kapu nincs, ill. nem zárt. Telek alakja:Szabálytalan sokszög. A területen 19 db épület található, amelyek 1993-ban kerültek átadásra.

Forrás: ingatlanbazar.hu

A tizenkét családi ház mellett, hét egyéb funkciójú épület is helyet kapott az ingatlanon. A bejárat felől - ami egyébként a telek legmagasabb pontja is egyben - egy nyújtott térre érkezünk, amit az egyéb funkciójú „középületek” vesznek körül. Ezeken keresztül lehet eljutni a második körben elhelyezkedő családi házakig, amelyek zártsorúként összeépítettek, hasonlóan, mint a bejárat felől álló épületek és lakóházak is. Az épületek teljes alapterülete több mint 4.000 nm, állapotuk azonban többségében felújítandó, korszerűsítendő. [...]”

