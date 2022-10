A szombathelyi önkormányzat májusban, majd szeptemberben is lemondott az egykori Sylvester nyomdára vonatkozó elővásárlási jogáról. A Kiskar utcában lévő 12 156 négyzetméteres ingatlanra a Zanati úti Irodaház Kft. tett vételi ajánlatot. Az ingatlan új tulajdonosát telefonon értük el, így tudtuk meg: 150 parkolót és üzletházat terveznek itt. Az irodaházat felújítják, ott egy vendéglátó egységet is kialakítanak. Utóbbira tervekkel, engedélyekkel is rendelkeznek. A területen látványos változásokra 2023-ban számíthatunk.