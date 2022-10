Sajtótájékoztatót tartott korábban dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője és dr. Kecskés László, a körzet képviselője a közeljövőben felújítandó Dozmat utcában. A képviselők elmondták: a másfél éve, Szombathely számára megítélt több mint egymilliárd forintos kompenzációból 340 milliót szántak a négy utca felújítására. A Dozmat utcáé végül közel 90 millióból valósul meg.

A környék lakói örülnek, hogy legalább ezt az egy utcát sikerül felújítani, azzal kapcsolatban viszont nemtetszésüket fejezték ki, hogy az ígért, másik három utca felújítása elmarad annak ellenére, hogy tervekkel és engedélyekkel is rendelkeznek.

Horváth Zsuzsa, az Áchim András utca lakója elmondta, férjével 45 éve élnek az utcában, valamint fia is ott alapított családot. A szoros kötelék miatt nagyon sajnálják, hogy utcájuk nem készülhet el.

- A házunk előtt saját magunk kellett, hogy megterveztessük és megépítsük a járdát, mert az egyébként nem volt az utcában. Az utat szintén magunk kell, hogy autóval is járhatóvá tegyük, mert akkora gödrök vannak rajta – fejtette ki, majd megjegyezte, ha vendég érkezik hozzájuk, figyelmeztetik, hogy óvatosan közlekedjen az utcában a gödrök miatt. - Nagyon örültem, mikor Hende úr felhívott, hogy megvan a pénz a felújításra, ami most ismét elúszott… Sajnálom és erkölcstelennek tartom, mert adófizető polgárok vagyunk mi is. Mióta itt élünk, az utca nem kapott új burkolatot – fejezte ki nemtetszését.

Dr. Molnár Rezső, nyugalmazott megyei főállatorvos szerint fekvőrendőr is kellene az utcában, mert az autósok nem tartják be az ott előírt 30 km/órás sebességhatárt.

Héra Márton szerint, aki 1973 óta él a környéken, már éppen eleget vártak a megoldásra. Úgy véli, két választásuk maradt: vagy türelemmel várnak, vagy pedig panaszt tesznek. Hozzátette: bízik benne, hogy a képviselők hamarosan elrendezik az utcák ügyét.

- Olyan utcák felújítására tettünk javaslatot a kormánynál, amelyek már meglévő építési engedéllyel rendelkeztek. Tavaly nyáron el lehetett volna kezdeni a felújításokat, ehelyett olyan utcák felújítására csoportosították át a pénzt, amikre tervek sem voltak, nemhogy engedély – hívta fel a figyelmet dr. Hende Csaba.