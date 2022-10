Testvérvárosok 1 órája

Élénkülő kapcsolatok - A kőszegi fúvószenekart vitték ajándékba

Felélénkültek az elmúlt időszakban Kőszeg testvérvárosi kapcsolatai. Szeptemberben a németországi Vaihingen an der Enzben, a szlovákiai Szencen és Nyitragerencsérben is járt kőszegi delegáció. A kőszegi szüretre a testvérvárosok is meghívást kaptak.

Szenc városában lép fel Kőszeg a fúvószenekara Forrás: Facebook

Két év után újra Strassenfestet rendeztek Vaihingenben: Kőszeg képviseletében Básthy Béla polgármester, Velkyné Ball Andrea képviselő, Scheer Uwe, Kamper Natália borkirálynő és Bánhegyi Adrienn vezetésével a Jumpplus Akadémia kőszegi csoportja vett részt a vaihingeni egyesületek 46. alkalommal megrendezett fesztiválján. A rendezvény az új főpolgármester, Uwe Skrzypek első Strassenfestje is volt, először verte csapra az ünnepi söröshordót. Elődje, Gerd Maisch 16 év hivatali szolgálat után búcsúzott el. Előtte Nyitragerencsér meghívására kőszegi delegáció utazott a Rózsák napjára Terplán Zoltán alpolgármester vezetésével. A két település baráti kapcsolata 31 évre nyúlik vissza, amit 2015-ben testvértelepülési szerződéssel erősített meg az akkori két városvezető, Vrábel Anna és Huber László. Az idén a rózsaünnepen a Kőszegről vitt rózsakölteményt is megáldották a szentmisén. Szeptember első hétvégéjén kétnapos fesztivállal ünnepelte első írásos említésének 770. évfordulóját a szlovák testvérváros, Szenc. Kőszeg a fúvószenekart „vitte ajándékba”: fellépésük óriási sikert aratott. Mint írták a fúvósbuli folytatódik a kőszegi szüreten, amelyre természetesen a testvérvárosi delegációk is meghívást kaptak. – Vártuk már, hogy megint intenzív kapcsolatban lehessünk a testvérvárosokkal. Az újbóli találkozásokra megerősítettük a csapatainkat is, még többen bekapcsolódtak a szervezésbe, az utazásokba és a vendégfogadásból is sokan kivették a részüket. Több testvértelepülésünkön változott a vezető személy vagy esedékes a polgármester-választás a közeljövőben. Méltón akartunk elköszönni azoktól, akikkel együtt dolgoztunk, de sokáig nem találkozhattunk, és megismerkedni az új vezetőkkel, hogy elkezdődhessen az együttműködés. Sok pozitív energia volt a találkozásokban, jó visszajelzések érkeztek, bízunk a folytatásban – hallottuk Básthy Béla polgármestertől.

