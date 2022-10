A konferencia első felében szakmai előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, majd induló vállalkozások, egyetemi csapatok mutatták be innovatív egészségipari ötleteiket, megoldásaikat a szakmai zsűri és a közönség előtt. Grünfeld Henrik például egy olyan mesterséges intelligenciára épülő alkalmazást mutatott be, amely természetes beszélgetőpartnerként működhet – az otthonápoló személyét próbálja úgy helyettesíteni, hogy közben felméri, ellenőrzi tulajdonosa állapotát, és szükség esetén azonnal orvoshoz is küldi. Maszler Katalin pedig olyan ízesített rizskészítményt mutatott be, amelyet elsősorban sportolók energiautánpótlására fejlesztettek ki, de az okosélelmiszer azóta már az élet számos más területén is bizonyított. Az előadók sorában találkoztunk a Savaria Egyetemi Központ hallgatóival is. Csire László Imre másodikos közgazdász szakon: az EgészségeSEK csapata egy elektronikus tajkártyarendszert szeretne létrehozni úgy, hogy kiépítik az ehhez szükséges adatbázist is.

Varga Bence jelenleg nemzetközi gazdálkodás szakon első éves. Társaival egy olyan karperecet dolgozott ki, amely felgyorsítja az adatáramlást a sérült, illetve a mentő és a kórház között. Elárulta: korábban egy Gábor Dénes-pályázatra született az alapötlet, amit azóta már több iskolai verseny részeként továbbfejlesztett még bolyais diákként.

Az önkormányzat által életre hívott Szombathely 2030 program célja az életszínvonal emelése az oktatásra és kutatás-fejlesztésre fókuszálva, az ipari szerkezetváltás és a komplex rehabilitáció elősegítése által – ebbe illesztették bele az innovatív egészségipari ötleteket is.

A nyertes a Dimedser csapata lett: egy mesterséges intelligencia által vezérelt gyógyszeradagolót fejlesztettek.