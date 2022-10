Czúgh Géza 2004-ben aktív szerepet vállalt a Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület megalapításában, amelynek akkor elnökévé is választották. Nem sokkal később, 2007-ben a Vas Megyei Polgárőr Szövetség tagja lett, egyúttal járási koordinátorrá is kinevezték, merthogy közben kilenc őrségi településen alakult polgárőrség. Ezután országos küldöttnek is felkérték. Pozícióiról 2020-ban mondott le, átadta a munkát a fiatalabb generációknak, azóta a magyarszombatfai egyesület tiszteletbeli elnöke és elnökségi tagja.

- A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság mellett a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal is van együttműködési megállapodásunk, ezen kívül a Muravidéki Rendőri Veterán Egyesülettel is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és a határmenti öt magyar faluban is szolgálatot látunk el. Ez rendezvények biztosítását és járőrözést jelent - mondta Czúgh Géza, aki korábban aranyfokozatú elismerést kapott Szlovéniában, most pedig a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet vehette át.