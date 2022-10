Az Ataru Taiko Ütőegyüttes alapozta meg lendületes, dinamikus dobszóval a hangulatot, Otaka Masato, Japán magyarországi nagykövete köszöntőjében elmondta, hogy Magyarországon ez az első hagyományos japán stílusban épült teaház, része a szombathelyi Japán Centrum projektnek, amit a kormány, a város, japán és magyarországi cégek, magánszemélyek is támogatnak. Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök kifejtette: a teázás spirituális szertartásának méltó helyszíne a teaház, a japán-magyar barátság szimbóluma. A képviselő az építkezés állami támogatását a külügyminisztérium révén érte el, és innen is köszönetet mondott Menczer Tamás államtitkárnak és Szijjártó Péter külügyminiszternek, hogy hozzásegítették a projektet, hogy kétmillió forint állami támogatást is kapjon.