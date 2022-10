Ha Van der Bellen kapja a szavazatok több mint 50 százalékát, újabb hat éven át töltheti be posztját, ha azonban a hét jelölt valamelyike abszolút többséget szerez, második fordulót is tartanak.

Az elnök májusban jelentette be, hogy - függetlenként - indul a választáson. A kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) és az ellenzéki szociáldemokraták (SPÖ) jelezték, hogy amennyiben a népszerű Van der Bellen indul, nem állítanak saját jelöltet, a Liberális Fórum (NEOS) pedig támogatásáról biztosította Van der Bellent. A szintén ellenzéki, az ÖVP-től jobbra álló Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) Walter Rosenkranzot indítja.

A második fordulót - ha szükséges - november 6-án tartják.

Az elnökválasztás egyetlen feltétele, hogy a megválasztott elnöknek 2023. január 26-ig le kell tennie az esküt.

Az indulók között van blogger, orvos, és egy oltáskritikus párt, a 2021 februárjában alakult Emberek, Szabadság, Alapjogok (MFG) képviselője is. Megméretteti magát a Sörpárt elnöke, a 35 éves Marco Pogo (polgári nevén Dominik Wlazny) is, aki az ország valaha volt legfiatalabb elnökjelöltje.

Előrejelzések szerint a jelenlegi elnök a szavazatok 51-58 százalékát kaphatja, a második legesélyesebbnek pedig Rosenkranzot tartják, aki közvéleménykutatások szerint 16 százalék körül végezhet.

Az urnákat helyi idő szerint délután ötkor zárják, a végleges eredményeket várhatóan hétfőn teszik közzé.