Máté a szeptemberi BM Országos Atlétika Bajnokság 1500 méteres atlétika versenyén a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság színeiben megszerezte az abszolút első helyet. Szerinte ez a verseny kissé rátette a bélyegét az október elején, a London melletti Pippingford Parkban megrendezett Spartan Race Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményére, ugyanis ott az ötödik helyet sikerült megszereznie korosztályában.

Elmondta, hatalmas élmény volt számára az őszi angliai tájban versenyezni, de azt is hozzátette, nem volt könnyű a terep: magas aljnövényzet nehezítette a versenyzők dolgát, akiknek összesen 21 km-t kellett teljesíteniük több mint 700 m szintemelkedéssel és 35 akadállyal. Ezek között erőnléti és ügyességi feladatok is szerepeltek, de egy jéghideg tavat is át kellett úszniuk. Bevallotta: nagy mumusa, a dárdadobás sem tartotta vissza az eredményes versenyzéstől, ugyanis hibátlanul teljesítette a futamot.

- A legnagyobb kihívást mégis a mezőny jelentette számomra, hiszen Európa legjobbjaival kellett versengenem – tette hozzá.

Az ifjú sportoló legújabb sikere, hogy a múlt hétvégén, Komlón megrendezett spártai megmérettetésen ismét első helyet szerzett. Máté elárulta: sokáig kereste az útját a sport világában. Kisgyermekkora óta úszik, később küzdősportokkal próbálkozott, majd 2019-ben elindult élete első Spartan Race versenyén, ahol világossá vált számára: a terep-akadályfutás az ő sportja. Tavaly, első korosztályos versenyén már a dobogó legmagasabb fokára állhatott, azóta töretlen a szerelme a sportág iránt.